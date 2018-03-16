Минюст не нашел нарушений в процедуре принятия «закона Яровой»
Представители мессенджера Telegram утверждают, что приказ ФСБ о передаче ключей шифрования переписки был выпущен еще до вступления поправок в силу.
Спешка при подписании внутреннего документа ФСБ не повлияла на его законность, — говорится в возражениях Минюста на иск, который компания Telegram направила в Верховный суд. Как пишут «Ведомости», приказ спецслужбы о передаче ключей шифрования был подписан 19 июля 2016 года, а «пакет Яровой» принят день спустя. При этом в силу ведомственный документ ФСБ вступил лишь через месяц — уже после его регистрации и официальной публикации. Юристы, представляющие в суде интересы компании Telegram, утверждают, что им неизвестны другие случаи, когда нормативный акт, направленный на реализацию федерального закона, принимали до вступления в силу самого закона. Суд в конце прошлого года оштрафовал Telegram за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Это означает, что у Роскомнадзора есть основания для блокировки мессенджера на территории России. Пока ведомство этим правом не воспользовалось.
Иск о признании приказа ФСБ недействующим будет рассмотрен в Верховном суде 20 марта.
Комментарии5
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ostanovka 16 марта 2018 | 10:21
Ну ясен пень: для рахи это нормально.
Вот для России это - позор.
Вот и ответ: России нет, есть раха.
И ее яркая представительница, хабалка Маха. А также вечный лгун и предатель, в роли главного командира.
vasilevich58 16 марта 2018 | 10:32
ostanovka: Трудно бороться с бандитами с помощью законов, которые они сами пишут и переписывают под себя каждый раз, когда им это потребуется!
Парадокс в том, что даже эти лукавые "законы" бандиты не утруждают себя исполнять.
ha12raz 16 марта 2018 | 10:26
В РФ есть только ФСБ.....остальные контры не в счет
galina6837 16 марта 2018 | 11:15
Естественно, Минюст никогда не признается в собственных косяках.
Минюст регистрирует туеву хучу разных законов, которые не бъются между собой и даже с Конституцией.
Пример: Постановление № 781 о медицинских трудовых пенсиях. В котором досрочная пенсия полагается медикам, работающим в государственной и муниципальной медицине. А медикам из частной медицины государство показало шиш.
Конституционный Суд признал это незаконным в 2004 году. И только в 2009 году Путин соблаговолил-таки внести Изменения№ 449.
Другой абсурдный пример:
По Гражданскому Кодексу учреждение - это некомерческая форма организации
По Бюджетному Кодексу - учреждение может заниматься коммерческой деятельностью...
Это законодательный Тянитолкай получается.
ivanbel 16 марта 2018 | 11:20
Догнать и перегнать Иран - там "Телеграм" ещё не запретили.