Минюст не нашел нарушений в процедуре принятия «закона Яровой»

Представители мессенджера Telegram утверждают, что приказ ФСБ о передаче ключей шифрования переписки был выпущен еще до вступления поправок в силу.

Спешка при подписании внутреннего документа ФСБ не повлияла на его законность, — говорится в возражениях Минюста на иск, который компания Telegram направила в Верховный суд. Как пишут «Ведомости», приказ спецслужбы о передаче ключей шифрования был подписан 19 июля 2016 года, а «пакет Яровой» принят день спустя. При этом в силу ведомственный документ ФСБ вступил лишь через месяц — уже после его регистрации и официальной публикации. Юристы, представляющие в суде интересы компании Telegram, утверждают, что им неизвестны другие случаи, когда нормативный акт, направленный на реализацию федерального закона, принимали до вступления в силу самого закона. Суд в конце прошлого года оштрафовал Telegram за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Это означает, что у Роскомнадзора есть основания для блокировки мессенджера на территории России. Пока ведомство этим правом не воспользовалось.

Иск о признании приказа ФСБ недействующим будет рассмотрен в Верховном суде 20 марта.