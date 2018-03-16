Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила ЦИК снять с президентских выборов Ксению Собчак

Это связано с позицией кандидата по принадлежности Крыма. По словам Поклонской, претендент на пост главы государства не имеет права публично заявлять о том, что какая-то часть России не принадлежит стране, передаёт агентство РИА «Новости». Когда было направлено обращение депутата, неизвестно.

О том, что никого из восьми кандидатов в президенты, внесённых в бюллетень, уже невозможно снять с выборов, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила ещё на прошлой неделе.