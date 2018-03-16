Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила ЦИК снять с президентских выборов Ксению Собчак
Это связано с позицией кандидата по принадлежности Крыма. По словам Поклонской, претендент на пост главы государства не имеет права публично заявлять о том, что какая-то часть России не принадлежит стране, передаёт агентство РИА «Новости». Когда было направлено обращение депутата, неизвестно.
О том, что никого из восьми кандидатов в президенты, внесённых в бюллетень, уже невозможно снять с выборов, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила ещё на прошлой неделе.
Комментарии67
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sempai 16 марта 2018 | 10:51
Она ( этот липовый юрист ) не знает что ли, что она может теперь только лишь просить госпожу Собчак снять свою кандидатуру лично и то, по обоснованным обстоятельствам...
opiatnovyi63 16 марта 2018 | 11:06
sempai: А что,Поклонская с Матильдой уже разобралась?
drgonish 16 марта 2018 | 11:22
opiatnovyi63:
[Поклонская с Матильдой уже разобралась? ]
Разумеется. Она отрекламировала фильму так, что орды детей "вопреки" побежали в кинотеатр смотреть очередную безвкусную нудятину от Учителя.
Я смотрел пару его фильмов раньше, и никакие поклонские не спровоцируют меня смотреть что-то еще от этого режиссера. А обзор "Мотильды" Гоблиным и Климом Жуковым, только подтвердили правильность моего решения.
Однако, фильм в прокате с треском провалился не смотря даже на такую скандальную рекламную компанию.
nds 16 марта 2018 | 10:54
Золотой слиток на голову упал? Очнулась и снова заговорила.
sjuzanna 16 марта 2018 | 10:57
Поклонская просто выразила свою позицию.
againstallauthority 16 марта 2018 | 11:07
sjuzanna: бугага...выразила позицию, написав письмо о снятии кандидата.
sjuzanna 16 марта 2018 | 11:13
againstallauthority: \\бугага..\\
. Бугай, что она должна была тебе по телефону позвонить?
alexakimfaa 16 марта 2018 | 11:12
sjuzanna: Так,ведь до Поклонской уже было какое-то обращение в прокуратуру по этому же "крымскому вопросу".. Которая не узрела нарушения закона со стороны К.Собчак...
unafk 16 марта 2018 | 10:58
Позднее зажигание!? Где ты ранее была, подружка? в палате №6?
echo2011 16 марта 2018 | 11:02
Поклонская наша-это приложение к Крым наш!
mihaillalalalaevich 16 марта 2018 | 11:03
Наташка собирай чемоданы на родину судить будем неффуй указывать другому народу что им делать .
againstallauthority 16 марта 2018 | 11:04
Главный вопрос - откуда это лицемерное создание взяло право решать что кому говорить. Как я понял, даже наши небожители осознали на сколько нелепое чучело они вскормили в ходе пиар акции "крым наш" и пытаются это чучело спрятать по дальше от инфосцены, чтобы не позорила и без того опозоренную элиту.
sedoi63 16 марта 2018 | 11:04
Интересно, что думает эта кремлевская Мурзилка по поводу незаконной передачи Путиным части нашей территории Китаю? И что она думает по факту того, что у нас до сих пор не все участки государственной границы безукоризненно соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям, в цивилизованном мире?
vorthyn 16 марта 2018 | 11:06
Не спиться, няша?
elis1411 16 марта 2018 | 11:06
Депутат Госдумы,Вам нужно думать о делах государственной важности,решать проблемы,которые волнуют народ,а Ваша несчастная голова забита пустяками.Какую ещё глупость Вы обдумываете,кроме безнадежной по понятным причинам страсти к покойному императору,ревности к его блистательной любовнице и к будущей звезде на нашем скучном политическом небе?
nata_roo 16 марта 2018 | 11:08
Владислав Юрьич, респект! Вчера накачали рейтинг Ксюхи и обелили ее Гудком. Сегодня делаете тоже самое Поклонской. После такого хомячки должны оторвать зады от диванов и лайкнуть Ксюху "в натуре" - на избирательных участках.
makcmakc 16 марта 2018 | 11:11
по большому счёту она права. Человеку, которому насрать на " свою" страну, на россиян, думающему только о себе, тусовщице, лицемерке нехрен быть кандидаткой в президенты. Но по закону ...., а мнение своё обозначила. Фанатам эха Поклонскую не понять! Из разного теста сделаны.люди----либирасты и патриоты своей страны
ostapbey 16 марта 2018 | 11:15
может ей противогаз одеть?? Для красоты..
Раз ее Слуцкий до сих пор в свой кабинет не принимает..
ivanbel 16 марта 2018 | 11:15
И всё таки, держать её в Думе безопасней для граждан, чем на прокурорской должности.
sneer1 16 марта 2018 | 11:17
Кто бы саму Поклонскую откуда-нибудь бы снял уже.. надоела.