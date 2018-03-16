Администрация президента определилась с уровнем хорошей явки на предстоящих выборах
При этом чистота выборов стоит на первом месте, рассказывают источники РБК.
Оптимальным источники в Кремле называют явку в 65%. Похожий результат был на предыдущих президентских выборах. Более низкий результат будет трактоваться как снижение интереса к выборам, что нежелательно на фоне усилий по привлечению граждан на избирательные участки, говорят собеседники близкие к администрации Владимира Путина.
Москва подготовила для региональных властей несколько предложений для повышения явки. Среди них проекты «Фото на выборы», школьные референдумы, «Большие семейные игры», «Профориентирование». Самым масштабным станет проект по мобилизации бюджетников и сотрудников промышленных предприятий.
Не менее важен и уровень поддержки действующего президента. Если за него проголосуют не менее 47 миллионов граждан, это будет считаться достойным результатом. Это планка чуть выше, чем 6 лет назад, когда Путин получил 63,6% голосов.
По данным РБК, до губернаторов неоднократно донесли, что фальсификации будут жестоко караться.
Комментарии24
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roqswen 16 марта 2018 | 10:05
а со среднегодывыми уровнями осадков в администрации хуйла определились?
russkie_za_sverjenie 16 марта 2018 | 10:06
roqswen: А все видят как рушится путинская система, основанная на ВВ? Вранье и Воровстве?
- кругом война
- со всеми странами в ссоре
- доходы падают четвертый год подряд
- ракеты падают
- одну Олимпиаду проссали
- с другой Олимпиады выгнали, позоры с мельдонием
- коррупция и откаты достигли 80% ВВП
- из страны бегут по 500 тыс. людей в год
- экономика – в клочья
- образование – в клочья
- медицина – в клочья
- заморозка пенсий
- расцвет олигархии
- появление новых налогов
- рост тарифов жкх
- гиперинфляция
- судебный произвол
- убийства журналистов
- взрывы домов, аварии
- крушения самолетов
- теракты
Голосуйте за разрушение России в лице карлика-педофила!!!
kottigr1 16 марта 2018 | 10:12
russkie_za_sverjenie: План по явке уже спустили на места.. ! "Наши цели ясны! Задачи определены! За работу, товарищи! "
vasilevich58 16 марта 2018 | 10:35
Сколько народных средств и усилий холуи тратят только на то, чтобы хозяин оставил их у кормушки!
Ведь на самом деле то, сколько народу придёт к этим мусорным урнам ни на что не повлияет!
kottigr1 16 марта 2018 | 10:43
vasilevich58: В РФ, на ближайших выборах, россияне смогут свободно проголосовать за любого кандидата в Президенты РФ с фамилией Путин. Причем даже неважно где именно они поставят свою галочку или придут ли вообще..
Не ходите на этот балаган, не тратьте зря свое время..
zapadnay 16 марта 2018 | 10:14
roqswen:
Смешно читать: чистота выборов. Как?! Уже 65,5?!? А недавно было 70%?!
perevozchik62 16 марта 2018 | 10:16
roqswen:
Странная цифра какая то - 65% , почему не 95 или хотя бы 146%, как то непатриотично ведет себя Администрация Пресидента, не пора ли того ... мельдония или новичок предложить понюхать ?
svirepyi_gary 16 марта 2018 | 10:05
Клуб "Напёрсток"
Граждане, нам 18 лет.
Приходите в воскресенье, ПОИГРАЕМ...
mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 10:09
Участвовать в управляемой кремлежуликами незаконной пролонгации - это просто глупо.
Граждане, вас же цинично используют, а затем выкинут!
perevozchik62 16 марта 2018 | 10:10
А где МосЕда и Мосбухло, обещанные Собяниным на выборах ?
Опять народ дурят оленеводы ?
moskow2042 16 марта 2018 | 10:11
Быдло хочет ходить на выборы и участвовать в цирковом представлении......или забыдло сами проголосуют......
danyila 16 марта 2018 | 10:16
Хуйло себе что-то в голову втемяшит, а потом всем расхлебывай. Ну вот нравится ему нарушать закон. Ну это понятно. Но ему ж, блин, при этом надо, чтобы по бумагам все было чистенько и официально. Фетиш такой, извращение. А мы все на ушах
vvs7651 16 марта 2018 | 10:19
Наконец-то определились с точным количеством пришедших на "выборы"!
А то некоторые регионы были уже готовы по 99% (а то и 146 %) выдать.
bekipp 16 марта 2018 | 10:20
Всё по плану - план по нарушителям ПДД, план по осужденным, по оппозиции, по количеству любви к президенту - всё по плану. А про сердце и душу забыли.
budweiser23 16 марта 2018 | 10:22
Всё указывает, что у Путена сложился новый старческий комплекс "необходимости всенародной любви"..., или это просто желание оправдать себя перед международной общественностью прикрывшись "волей народа"?
democ 16 марта 2018 | 10:24
Москва подготовила для региональных властей несколько предложений для повышения явки. Среди них проекты «Фото на выборы», школьные референдумы, «Большие семейные игры», «Профориентирование».
Креативные вы наши... Можно было бы и игры для взрослых - "Шалун", "Зайка", "Подвиг Слуцкого".
natalia2108 16 марта 2018 | 10:24
Сам же понаставил всюду губернаторов-подхалимов, включая Москву, а теперь грозится "строго карать"за подхалимаж?
Сразу чувствуется, что это пустые слова, исключительно для наивных избирантов.
push114 16 марта 2018 | 10:39
Уже давно все готово - и явка, и голоса. Операция прикрытия (выборов в России нет и не будет при нашей жизни) за 6 лет все приготовила.
alle_op 16 марта 2018 | 10:41
"Более низкий результат будет трактоваться как снижение интереса к выборам..."
Как всегда передергивают. На самом деле так:
"Низкая явка на выборы трактуется как потеря доверия и интереса к Путину".
testmeter 16 марта 2018 | 10:45
Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
testmeter 16 марта 2018 | 10:47
testmeter: Советский (ой, российский) народ в едином порыве бросится выполнять задание, поставленное нацлидером!
vladimir1967 16 марта 2018 | 10:47
Недавно ставили задачу в 70%.Значит 5% Навальный уже отъел у власти и его тактика верна. Забастовка избирателей покажет больший протест народа чем голосование за альтернативных кандидатов.
gvs 16 марта 2018 | 10:52
Фальсификации будут жестоко караться предоставлением синекур в думе и совфеде. )))
ivanbel 16 марта 2018 | 11:12
По данным РБК - было РБК, да всё вышло.