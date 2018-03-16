Администрация президента определилась с уровнем хорошей явки на предстоящих выборах

При этом чистота выборов стоит на первом месте, рассказывают источники РБК.

Оптимальным источники в Кремле называют явку в 65%. Похожий результат был на предыдущих президентских выборах. Более низкий результат будет трактоваться как снижение интереса к выборам, что нежелательно на фоне усилий по привлечению граждан на избирательные участки, говорят собеседники близкие к администрации Владимира Путина.

Москва подготовила для региональных властей несколько предложений для повышения явки. Среди них проекты «Фото на выборы», школьные референдумы, «Большие семейные игры», «Профориентирование». Самым масштабным станет проект по мобилизации бюджетников и сотрудников промышленных предприятий.

Не менее важен и уровень поддержки действующего президента. Если за него проголосуют не менее 47 миллионов граждан, это будет считаться достойным результатом. Это планка чуть выше, чем 6 лет назад, когда Путин получил 63,6% голосов.

По данным РБК, до губернаторов неоднократно донесли, что фальсификации будут жестоко караться.