Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипаля, попало в Великобританию в багаже его дочери
Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, попало в Великобританию в багаже его дочери. Об этом сегодня сообщила The Telegraph.
Британские спецслужбы разрабатывают версию о том, что неизвестные пропитали ядом один из предметов в багаже дочери бывшего разведчика Юлии Скрипаль. Следователи полагают, что преступники могли проникнуть в квартиру женщины перед ее вылетом из Москвы в Великобританию. Об этом The Telegraph рассказали высокопоставленные источники в спецслужбах.
Полиция графства Уилтшир, где проживал Скрипаль, считает, что вступить в контакт с ядом могли больше 130 человек. На данный момент известно о 46 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания рядом с торговым центром в Солсбери, сейчас они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила в их отравлении Россию – по данным британской стороны, преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», изобретенного в СССР.
Ранее Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Москва пообещала принять ответные меры.
Комментарии49
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russkie_za_sverjenie 16 марта 2018 | 10:03
Во-первых, мы пока не знаем какое там ОВ.
Во-вторых, мы никогда не разрабатывали это ОВ.
В-третьих, мы никогда не применяли его.
В-четвертых, докажите, что это мы.
В-пятых, мы этим ОВ будем травить всех предателей.
patrik03 16 марта 2018 | 10:10
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания рядом с торговым центром в Солсбери...
Возле торгового центра, насколько я помню, Скрипалей нашли отравленными опиумным анальгетиком фентанилом, и только после этого, полицейский, который первый их обнаружил, отвёз предателей домой и начал тыкать их носами в чемодан Юлии.
pit_heap 16 марта 2018 | 10:11
patrik03: Господа пинкертоны сами ломают через колено собственную версию.
Ибо следует исходить, что никто не помещает одежду или косметики в герметичную упаковку, а из этого следует, что:
1) если был пропитан предмет одежды или что-то из косметики, установить, какой именно предмет был пропитан, не представило бы труда.
2) в случае, если бы этот предмет тащили через две границы, то отравлению могли быть подвергнуты гораздо большее количество людей, в том числе и с нашей стороны.
3) и сам предатель, и его дочь потеряли сознание в общественном месте одновременно, что как бы свидетельствует, что воздействие на них веществом также могло быть одновременным.
А в случае, если отравленный предмет или косметика были упакованы герметично, следует говорить об осведомленности Юлии о перевозимом веществе.
vasilevich58 16 марта 2018 | 10:14
pit_heap: Да, да! Без сомнения это они сами себя отравили!
И так будет с каждым. предателем ботоксного узурпатора!
kotbajune 16 марта 2018 | 10:32
"Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания рядом с торговым центром"
может быть, всё-таки палёнка, а не новичок?
nelibermot16 16 марта 2018 | 10:34
Удобная версия, настоящего отравителя среди своих искать больше не нужно, во всём виноват Путин )
zz682 16 марта 2018 | 10:14
pit_heap: постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он отметил, что после уничтожения Россией химоружия, «его разработка продолжалась в самой Великобритании, а также в США, Чехии и Швеции». «С распадом Советского Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики»,— подчеркнул господин Лукашевич.
haldey 16 марта 2018 | 10:20
pit_heap: Да они ужо путаются в показаниях...
Наша Маша их так прижала... RT они закроют, Маша им весь расклад показала, и охота что-то закрывать пропала))) Они даже дверь теперь боятся закрыть, уходя на работу, а то, пока идут, им все по дороге Маша перекроит)))
brandfa 16 марта 2018 | 10:25
haldey: Лучше бы вам по-хорошему забрать вашу Машу, вместе с вашей няшей, и вашим плешивым папашей, у уползти в ту дыру из которой вся ваше мерзость повыползала 20 лет назад.
michael_golubchik 16 марта 2018 | 10:44
pit_heap: А в случае, если отравленный предмет или косметика были упакованы герметично.
-----------
Так как отравляющее вещество бинарное, можно и не делать гермитичным. Достаточно чтобы при открытии компоненты смешивались и только в этот момент появляется собственно отравляющее вещество. Это не должны была быть косметичка. Это могли быть, например духи в подарок с крышкой, поворачиваете, смешиваются два компонента и все.
Меня что смущало? Уж очень опасно для себя распылять такое вещество.
michael_golubchik 16 марта 2018 | 10:49
pit_heap: И так то исполнителем бы конечно пожертвовали, даже и фсб-шником. Но проблема в том что он мог бы умереть прямо там или рядом и это были бы лишние следы. А наверняка предполагалось убить громко, но полностью без оставления следов.
haldey 16 марта 2018 | 10:17
patrik03: ///отвёз предателей домой и начал тыкать их носами в чемодан Юлии.///
Выходит полиция лондона вся завербована, или мы так удачно завербовали одного агента, а дочка не промах, пока уходила в отключку, и агента завербовала, и инструкцию передала...
prorab1 16 марта 2018 | 10:19
haldey: Если это бинарное ОВ, то кто его соединил?
haldey 16 марта 2018 | 10:25
prorab1: Вы знаете, у меня такое ощущение, что уже и вещества слушаются Путина, тссс только тихо, бояться, пс пс пс, ни кому не говорите, и выполняют команду Владимира Владимировича на огромных расстояниях, только тихо, и успевают произносить, как там уже предписано "Служу России". И гимн в пол голоса...
pit_heap 16 марта 2018 | 10:25
prorab1: тут две понятные английскому Лестрейду версии.
Либо это сделала дочь, готовя кофе для себя и отца; и выпили оба из единой чаши на лавке в Солсбери,причем сразу уведомили полицию, которая тут же нашла антидот...
Либо дочь и отец пользовались одной косметичкой в толерантной англии за что их и траванула кровавя гбня.
michael_golubchik 16 марта 2018 | 11:00
prorab1: Можно придумать кучу замедленных способов соединения. Бросаете под стол бумажный пакетик, выдернув предварительно ниточку и там начинается химическая реакция по растворению перегородки между двумя компонентами.
Но только это все равно ненадежно. Могут найти того, кто проходил рядом. Подложить что-то его дочери в тот подарок, который она хотела сделать эта версия выглядит более органичной.
Понятно и почему погибла дочь и люди вокруг. Просто в голове тех кто готовил убийство был несколько иной сценарий, что он откроет эту вещь один и у себя дома. И яд разложится и никто не поймет что это было.
pit_heap 16 марта 2018 | 11:08
michael_golubchik: а не проще ли было бы пристрелить, или подстроить ДТП, или ограбление со смертельным исходом? Зачем городить такие сложности с газом через 2 границы?
haldey 16 марта 2018 | 10:13
russkie_za_sverjenie: Что то мало в торговом центре у них посетителей ходит, в Лондоне том... Могли контактировать 130 человек, эх не тот размах... У нас в Иваново, если бы рядом с торговым центром, то могли контактировать тысячи, десятки тысяч человек... А если бы в Москве, в любом торговом центре, все население Лондона, ну в численном составе...
46 пострадавших, а дочка, часом не майор ФСБ, пора на повышение... Нервнопаралитический, говорите, хех...
mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 10:06
Интересно, какие медали вручили чекистским убийцам за столь остроумное применение яда?
igorkot__1 16 марта 2018 | 10:13
mikhail_spb_: Молодцы англичане! Новые технологии и западное оборудование позволяет проследить весь путь адского зелья какими травят людей тонтон-макуты Мордора. Так было и с полонием, так произошло и сейчас. Эти так и остались в прошлом веке, Запад в очередной раз утер им нос.
vladimir_na_echo 16 марта 2018 | 10:38
igorkot__1: вот не пойму, это сарказм или Вы серьёзно.
Просто, как человек, который разрабатывал автоматизацию завода по уничтожению химоружия (в том числе и для США, по программе разоружения), могу Вам сказать, что это полнейшая и совершенно убогая чушь. Я про все эти досужие рассказы англичан про ОВ и способы его доставки.
olegleon 16 марта 2018 | 10:07
такие теории выдвигают те, кого ловят на проверке в аэропортах. "я не знаю как этот наркотик попал ко мне в чемодан. может его мне подбросили?"
но вот британские власти упорно не хотят ответить на вопрос "а откуда у вас оказался контрольный образец "Новичка" и вы смогли его моментально идентифицировать"
vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 10:09
Нацисты тоже по мелочи начинали... а потом дошли до газовых камер...
Есть к чему стремиться!
chubuk 16 марта 2018 | 10:09
Может быть интересно:
" Русской службе "Голоса Америки" рассказал специалист в области химического оружия, ученый Вил Мирзаянов, в 1992 году впервые рассказавший журналистам о существовании класса сверхтоксичных отравляющих веществ "Новичок".
. Как британские следователи смогли установить, какое именно вещество было использовано для отравления Сергея Скрипаля?
– Для того чтобы установить, какой "препарат" был использован в данном случае, вам необходимо иметь доступ к мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных на сегодня соединений. Взятая проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает спектр с 96-процентной вероятностью. То есть ошибки здесь быть не может.
– Но для этого у следователей должен быть какой-то образец?
– Это обычные процедуры. Можно взять кровь, мочу, экстрагировать образец из одежды с помощью растворителей. Есть множество способов.
– Российские официальные лица неоднократно заявляли, что химикат, использованный для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, мог быть произведен в других странах, в том числе в Великобритании. Вы говорите, что в Англии были образцы "Новичка".
– Англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году
– Вы опубликовали эти формулы полностью?
– Полностью. Я подозревал, что что-то подобное (покушению на С. Скрипаля. – Г.А.) может случиться, и поэтому очень давно, начиная с 1992 года, добивался включения "Новичка" в список официально запрещенных химических соединений. Но это может сделать только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласовав такое решение со всеми странами-участницами конвенции.
После того как моя книга была опубликована, эта проблема обсуждалась на одном из заседаний в штаб-квартире ОЗХО, и, насколько мне известно, никакого решения принято не было.
zhukovazhan 16 марта 2018 | 10:12
В обществе, где основополагающим приоритетом являются деньги, прибыль, как-то странно говорить о предательстве.
ostapbey 16 марта 2018 | 10:27
zhukovazhan: да и путин советовал недовольным своим окладом:-
"....Не нравится? Уходите в бизнес..."
Даже..
chubuk 16 марта 2018 | 10:13
Продолжение:
– Впервые вы заявили о существовании "Новичка" в 1992 году. Это оружие могли с тех пор усовершенствовать? Насколько можно быть уверенным, что речь в данном случае не идет о совсем другом соединении с похожими характеристиками?
– Усовершенствовать, разумеется, могли, но "скелет" препарата остается неизменным. "Новичок" отличается от всех без исключения нервно-паралитических газов тем, что в его основе находится связь фосфора и азота. Все остальные отравляющие вещества такой связи не имеют, так что "Новичок" представляет собой принципиально новый класс.
– Российские официальные лица утверждали, что созданный вами "препарат" мог оказаться в республиках бывшего СССР. В качестве источника происхождения, например, называли Грузию и Узбекистан.
– Это пустая болтовня. Советский Союз развалился 27 лет назад, и если где-то в республиках и был чистый "Новичок", он уже давно разложился и не годится в качестве оружия. Любое химическое отравляющее вещество разлагается, и не существует соединения, которое сохраняло бы свои свойства в течение длительного времени.
– С вашей точки зрения, насколько легко было провезти подобные вещества через границы и затем использовать их?
– Это не очень сложно. Нужны две стеклянные ампулы, какой-либо агент для создания высокого давления, например легкий летучий бензин. Ампулы перед применением нужно разбить, а смешавшиеся вещества дадут нужную смесь. Затем, в качестве аэрозоля, ее можно распылить. Но это очень грубый вариант, и я уверен, что в ФСБ могли придумать более изощренный способ.
chubuk 16 марта 2018 | 10:15
chubuk: Продлжение:
– Вы считаете, что покушение на экс-полковника Скрипаля было "подчеркнуто демонстративным". То есть исполнители заранее рассчитывали на то, что следы "Новичка" найдут?
– Я так не думаю. Это действительно демонстративная расправа, но на мой взгляд, в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает."
Там есть и еще подробности, почитайте, если интересно.
varigor 16 марта 2018 | 10:15
Враньё и идиотизм. Покажите эту вещь пропитанную ядом. Она же не испарилась.
Провокаторы хреновы.
sg75g 16 марта 2018 | 10:15
Ну с таким блядством что творится на рейсах с англичанами и немудрено:
"Полицейские в мексиканском аэропорту города Канкун задержали мужчину и женщину, которые прилетели из Лондона (Гатвик).
Как сообщает издание The Sun, двое молодых людей, ранее никогда не встречавшиеся друг с другом, занялись сексом в туалетной кабинке.
На действия британцев пожаловались пассажиры. Они снимали происходящее на видео. На кадрах, опубликованных изданием The Sun, стюардессы с трудом проникают в туалет, где уединились новоиспеченные любовники.
Одна из бортпроводниц сразу сообщила молодым людям, что они испортили себе отдых. В настоящее время задержанные находятся в одном из отделов полиции."
Этим что за возбудитель Россия подсыпала? Газ "Девственник"? ))
brandfa 16 марта 2018 | 10:21
sg75g: Это, наверное, детишки каких-нибудь российских жуликов. Очень на их, отмороженный от вседозволенности в РФии, стиль смахивает.
ostapbey 16 марта 2018 | 10:40
brandfa: стиль смахивает на рекламу АЭРОФЛОТА... И очень..Даже...
ostapbey 16 марта 2018 | 10:33
sg75g: намекаешь что именно таким, известным способом, смешивали....
две стеклянные ампулы, добавивши какой-либо агент для создания высокого давления, например легкий летучий бензин. Ампулы перед применением разбили, а смешавшиеся вещества дали нужную смесь. Затем, в качестве аэрозоля, ее можно распылить.???
Под дочь русского Скрипаля??
Тебе, как знатоку русских нравов, виднее...
Даже..
brandfa 16 марта 2018 | 10:17
вступить в контакт с ядом могли больше 130 человек. На данный момент известно о 46 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь
----
Вот это уровень! ... тихо, незаметно и точечно, как и положено у шпионов! Интересно, сколько человек могли вступить в контакт с ядом на территории России (в отеле, на пути в аэропорт и в самом порту, на самолёте) .Это же ппц, какой-то. В следующий раз, на "предателя" можно попробовать также "незаметно" сбросить напалмовую бомбу ...
y3emen1 16 марта 2018 | 10:26
brandfa: "сармат" ему в задницу...
ostapbey 16 марта 2018 | 10:37
brandfa: тебе не понять разве что купивши сахар в сельмаге ты можешь сварить ВАРЕНЬЕ!!
-купивши ДРОЖЖИ, ты можешь накласть блинов на лопату..
Все по закону. Никаких запретов нет..
.
А вот смешавши дрожжи с сахаром в нужном режиме ты МГНОВЕННО привлекаешь сельского участкового к своему окошку..
И к ответственности правонарушения..
Врубился??
Эх ты лапоть.. Делай мне "КУ" за рецепт табуретовки!!
Даже...
pravdatut 16 марта 2018 | 10:26
Одеколончик подменили. Но, ведь это легко проверить. Зачем плодить много версий??
anatoli_antibandera21 16 марта 2018 | 10:26
Так или иначе,награда нашла "героя",а это хорошо.
gonduras_on_kolima 16 марта 2018 | 10:39
anatoli_antibandera21: // Так или иначе,награда нашла "героя",а это хорошо. //
Это да, клоун, фактически создана новая антифюрерская коалиция в составе США, Британии, Франции, Германии.
В роли фюрера недофюрер Роиссии.
Награда с занесением в анус, без вазелинового сопровождения.
Вручение будет носить перманентный характер и происходить все ближайшие годы.
ivan127_4 16 марта 2018 | 10:30
Британские спецслужбы разрабатывают версию о том, что неизвестные пропитали ядом один из предметов в багаже дочери бывшего разведчика Юлии Скрипаль.
Полиция графства Уилтшир, где проживал Скрипаль, считает, что вступить в контакт с ядом могли больше 130 человек. На данный момент известно о 46 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь.
__________
130 человек "вступили в контакт" с "одним из предметов багажа" Юлии Скрипаль?!
Гм... интересно - что это за предмет такой?
pit_heap 16 марта 2018 | 10:33
ivan127_4: и подкладывали его 23 российских дипломата,за что их и выслали))
nds 16 марта 2018 | 10:38
Коли ОВ прилетело из Москвы в багаже, могли проникнуть в квартиру, могли - после отправки багажа в самолет или на уровне сортировки перед погрузкой.
nds 16 марта 2018 | 10:43
nds: Багаж проходит какой-то досмотр, поэтому, если кто-то в нем копается, вероятность заражения окружающих велика. А вот после досмотра, думаю, можно с чемоданами делать что угодно. Если все вещи она пронесла с собой в салон, тогда - да. Но тоже в какой-то момент можно подкинуть.
stakanoff 16 марта 2018 | 10:41
Шерлок Холмс и доктор Ватсон нервно курят в сторонке...
grossalexis032018 16 марта 2018 | 10:45
Что самое смешное в Рашковани ни какого "новичка" не надо - достаточно дуре-семикласнице принести в школу колеса из домашней аптечки ;)) Удивительно что ни один из дурачков не откинулся прямо на переменке. Рюсси для мощного удара достаточно объявить о весенней скидке на стекломой или бояру !!!
Кристал.Лефортово прекращает выпуск Путинки, а вы портянки можете ответить только хакерскими атаками ;))
vladimir1917 16 марта 2018 | 10:55
неизвестные пропитали ядом один из предметов в багаже дочери бывшего разведчика Юлии Скрипаль
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предполагалось дебилами для дебилов если хотели грохнуть скрипаля более идиотского способа придумать сложно
drgonish 16 марта 2018 | 11:03
Накой хер нужно тащить "Новичка" из Москвы, если Мирзаянов эмигрировавший в США еще в 90х открыто опубликовал его формулу? И образцы и технологии его изготовления были проданы Бриташке в 92 году. Теперь МИД РФ пыжится, но никак не хочет признать, что контроль над страной в "святые" 90е был утрачен более, чем полностью.
cellculture 16 марта 2018 | 11:05
Мусоровики, возможно, даже и не хотели Скрипаля травануть, не знали ничего про него. Просто работали в расчёте на дочкину квартиру по обычной своей схеме.
Англичанам полезно припомнить, как они все девяностые восхищались российской демократией, пока тут трупы сплошным потоком текли, миллионов отравленных не смущались. Именно тогда в России мусора освоили химическую формулу обогащения своего сословия. Это, безусловно, для российских мусоров обычное дело. Но и доля вины самих британцев тоже очевидна.
bor_borg 16 марта 2018 | 11:19
и почему это окологробовые темы всегда такие смешные?
видать не долго осталось скрипалям.
видать от этого хохот становится гомерическим у наших краснознаменных орденов славы и знаков почета совковых сограждан.
а у местных толкователей новостей все смешней и вонючей становятся коричневые окатыши комментариев.