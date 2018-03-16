Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипаля, попало в Великобританию в багаже его дочери

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, попало в Великобританию в багаже его дочери. Об этом сегодня сообщила The Telegraph.

Британские спецслужбы разрабатывают версию о том, что неизвестные пропитали ядом один из предметов в багаже дочери бывшего разведчика Юлии Скрипаль. Следователи полагают, что преступники могли проникнуть в квартиру женщины перед ее вылетом из Москвы в Великобританию. Об этом The Telegraph рассказали высокопоставленные источники в спецслужбах.

Полиция графства Уилтшир, где проживал Скрипаль, считает, что вступить в контакт с ядом могли больше 130 человек. На данный момент известно о 46 пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания рядом с торговым центром в Солсбери, сейчас они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила в их отравлении Россию – по данным британской стороны, преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», изобретенного в СССР.

Ранее Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Москва пообещала принять ответные меры.