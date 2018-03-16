Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок правого колена

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок правого колена, сообщают РИА «Новости».

Кокорин получил травму в четверг в начале ответного матча 1⁄ 8 финала Лиги Европы с немецким клубом «РБ Лейпциг».