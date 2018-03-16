Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок правого колена
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок правого колена, сообщают РИА «Новости».
Кокорин получил травму в четверг в начале ответного матча 1⁄8 финала Лиги Европы с немецким клубом «РБ Лейпциг».
Комментарии6
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djuga 16 марта 2018 | 09:44
Сначала Джикия, теперь Кокорин...
Черчесову не позавидуешь.
aleksandr39 16 марта 2018 | 09:45
Говорили ему чтобы уезжал играть к " врагам " в Англию ,так не послушал ...
aleksandr39 16 марта 2018 | 09:50
Черчесов без проблем найдет ему замену ,ведь по данным Мутко в России играют в футбол миллионы людей ,это вам не Англия где Абрамович купил Челси и содержит команду на деньги российских пенсионеров .
lnmanusnostras1 16 марта 2018 | 09:51
Это пи***ц..
mavreh 16 марта 2018 | 10:00
Теперь только операция и реабилитация минимум пол-года..
ewigjung 16 марта 2018 | 10:16
похеру