Российская биатлонистка Михалина Лысова принесла России 8-е золото Паралимпиады в Пхёнчхане
Она одержала победу в гонке на 12,5 километров среди слабовидящих и стала 6-кратной паралимпийской чемпионкой.
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Она одержала победу в гонке на 12,5 километров среди слабовидящих и стала 6-кратной паралимпийской чемпионкой.
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Комментарии3
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kara 16 марта 2018 | 09:44
исходя из результативности наших параолимпийцев, можно с уверенностью сказать, что про употребление ими допинга,это вранье. а кто вернет медали за пропущенную олимпиаду?
ukov 16 марта 2018 | 10:00
kara:
Поздравляю и поддерживаю таких целеустремленных людей!
john_broun 16 марта 2018 | 10:25
Слава героям! Героям слава!