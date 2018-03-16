Группа депутатов Госдумы сегодня внесёт законопроект об отмене ЕГЭ
Об этом телеканалу RT сообщил зам.пред комитета по образованию, соавтор инициативы Борис Чернышов. Он назвал этот экзамен надоевшим ученикам и родителям. По мнению Чернышова, ЕГЭ направлен не на получение знаний, а на дрессировку по определённому набору заданий.
Комментарии20
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ostapbey 16 марта 2018 | 09:42
отменят таки зубрёжку таблиц Брадиса в первом классе начальной школы??
А то в ВУЗ не примут же..
sib_nsk 16 марта 2018 | 09:51
так-то правильная инициатива. Лучше вообще среднее образование отменить. Родине нужны граждане тупые. И патриотичные.
natayak 16 марта 2018 | 10:34
sib_nsk: вот ровно так подумала.
vasilevich58 16 марта 2018 | 10:38
Очередная имитация кипучей деятельности за нехилую зарплату. чтобы оправдать отнятые у населения на своё процветание средства.
vasilevich58 16 марта 2018 | 10:41
На самом деле, если сейчас вернуться к старой системе школьных и вступительных экзаменов, то уровень коррупции на этих мероприятиях побьёт все мыслимые и немыслимые "рекорды"!
kochar 16 марта 2018 | 09:43
ЕГЭ- это убийца знаний.
Кто может знает имя скотины, который ввёл в школы этот маразм ?
natogrek 16 марта 2018 | 09:49
kochar: Такие скотины во всем мире. И все у них хорошо.
u237 16 марта 2018 | 09:47
так вот они какие реформы в РФ, то введут ЕГЭ, то отменят, развивается страна , не стоит на месте, топчется
kazlevich1949 16 марта 2018 | 09:48
Сборище идиотов!!!
dan24 16 марта 2018 | 09:50
Ломать не строить...
и что в вузах теперь снова экзамены, а иногородним приезжать и снимать квартиры?
Т.е. умным провинцалам теперь в столицу попасть сложнее будет.
Или этот закон просто кость избирателям, что вот упрощаем жизнь вашим детям.
ramzevs 16 марта 2018 | 09:52
А отменят тысячи ученых степеней за защиту диссертаций посвященных восхвалению ЕГЭ?
1972_karel 16 марта 2018 | 10:02
Господи услышал молитвы родителей.
ilja13 16 марта 2018 | 10:06
Дебилоид из дебилоидной партийки...не понятно, почему за них голосуют, тоже - дебилоиды получается?.
nebarbi 16 марта 2018 | 10:11
Хотят устроить коррупцию в институтах и школах. Опять троечникам будет везде дорога. Лучше бы отменили платное образование. Вот где лазейка для лодырей. Можно не учиться в школе и поступить в вуз. А ЕГЭ - абсолютно справедливый экзамен.
pravdatut 16 марта 2018 | 10:16
Не прививается в РФ европейский прогресс!
pravdatut 16 марта 2018 | 10:18
Для корумпированной империи ЕГЭ -кость в горле!
allasc 16 марта 2018 | 10:25
опять за взятки будут поступать в вузы..... красавцы
bja_1950 16 марта 2018 | 10:27
Скучно и плохо стало без взяток за поступление в ВУЗ.
zolingen 16 марта 2018 | 10:35
Идея отличная, но при нынешней власти вредная. Кому нужнен образованный и думающий народ?
natayak 16 марта 2018 | 10:36
Идиоты. Я еще могу понять претензии к ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам. Но какие варианты лучше по математике с физикой?