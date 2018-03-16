Группа депутатов Госдумы сегодня внесёт законопроект об отмене ЕГЭ

Об этом телеканалу RT сообщил зам.пред комитета по образованию, соавтор инициативы Борис Чернышов. Он назвал этот экзамен надоевшим ученикам и родителям. По мнению Чернышова, ЕГЭ направлен не на получение знаний, а на дрессировку по определённому набору заданий.