На доме, где жил политик Борис Немцов, сегодня установят памятную табличку
Открытие запланировано на 5 часов вечера.
В феврале исполнилось 3 года со дня убийства Бориса Немцова. Накануне третьей годовщины власти столицы внезапно объявили, что одобряют установку памятной доски политику. Они пояснили, что решение принято после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак.
Предвыборной акцией Собчак считает открытие таблички председатель политсовета движения «Солидарность» – соратник Немцова Илья Яшин. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что в официальной церемонии открытия движение участвовать не будет. При этом Илья Яшин отметил, что «Солидарность» приветствует установку таблички и завтра в память о Борисе Немцове возложит цветы к мемориальной доске.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 16 марта 2018 | 09:42
Правильно. Вечно напоминание Кремлю о убийстве.
Портянки и ватники, продавшие совесть ворам, а душу дьяволу, вопрос к вам: Был ли в истории России еще хоть один правитель, который так позорил Россию и делал всё для её уничтожения?
patrik03 16 марта 2018 | 09:52
На доме, где жил политик Борис Немцов, сегодня установят памятную табличку....
Есть ли другая такая страна, где бы в столице установили доску политику, ненавидящему эту страну и её народ, в нашем случае, ненавидящему Россию и русский народ?
mavreh 16 марта 2018 | 09:54
patrik03: да ты реально больной...
Путинизм головного мозга 3-й степени.
Только эвтаназия!
vasilevich58 16 марта 2018 | 10:44
На фоне тотального скатывания России в кромешную тьму средневековья появляются ещё кое-где светлые пятна!
Но общего тренда это не изменит...
rassvet_12 16 марта 2018 | 10:02
mavreh: Госдепизм бестолковки 25-й степени.
perevozchik62 16 марта 2018 | 10:21
patrik03:
Похоже хотят устроить поминки по табличке перед "выборами", почему табличку не отвезти в Израиль ?
ivfn 16 марта 2018 | 10:35
patrik03:
Жителям дома очень повезло. Сегодня митинг ,завтра митинг,послезавтра митинг...
И цветы ,цветы ,горы цветов,..
nnnmmm 16 марта 2018 | 09:53
russkie_za_sverjenie: Путин делает всё для возрождения России, которую в 90-ые годы вся эта шизоидная либерастня довела до полной ручки и устами того же министра иностранных дел Козырева заявляла, что у России нет своих национальных интересов и что изволите дядюшка Сэм, вот это и выбешивает Запад, что в отличии максимум от десяти процентов нашей демшизы остальной народ не хочет и не будет стоять ни перед кем раком.
kottigr1 16 марта 2018 | 10:01
nnnmmm: Путин делает всё для возрождения России..
----------------------------------------------------------------
Русофоб - это путинист, поддерживающий антирусскую политику Путина.
Их бог - лузер уничтоживший за годы своего правления :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.
(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. )
rassvet_12 16 марта 2018 | 10:05
kottigr1: Вообще робот пропагондона стал, или ник ушёл на фабрику хохлотроллей?
nnnmmm 16 марта 2018 | 10:12
kottigr1: а про ельциновский русский крест слышал, за десяток миллинов и в первую очередь мужчин в возрасте, что составляют становой хребет нации, отправила к праотцам вся эта либералистическая камарилья, а с учётом нерождённых детей и того больше, Все предприятия на территории моего района благополучно почили в бозе именно при Ельцине, месяцами не получали пенсий и зарплат, у нас на Северах мы зимой спали в шубах и пальто, после это при Путине живём как в раю. А то, что стало меньше школ и детских садов, так это естественно, если при Ельцине катастрофически упала рождаемость.
kottigr1 16 марта 2018 | 10:14
nnnmmm: а про ельциновский русский крест слышал
-------------------------------------------------------------
Конечно слышал.. С этим подарком, который ЕБН подарил россиянам они живут уже 18 лет. Не зря Ельцин поставил своего соратника, преемника и назначенца Путина вместо себя..
perevozchik62 16 марта 2018 | 10:24
kottigr1:
Путина поставили жиды из Нью-Йорка, впрочем как и Эльцина, чтоб охранял наворованное и обеспечивал дальнейшее разграбление недр России.
romashka__ 16 марта 2018 | 09:44
Памятник в центре Москвы и по четный караул!
Бориса нет. Но дело его живет. И будет жить.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.
olegleon 16 марта 2018 | 09:53
romashka__: эк Вас накрыло то.
nnnmmm 16 марта 2018 | 09:57
romashka__: вот сейчас посмотрим, сколько придёт на открытие таблички, тот же Яшин с со командой уже отказался, но оно и понятно, акция же разрешённая властями, тут не пропиаришься на том, как тебя сажают в автозак и ты при этом делаешь селфи. Была этим летом на Троекуровском кладбище, в том числе проходила мимо могилы Немцова, это уже было после Троицы, у всех нормальных людей на Троицу могилы убраны, а там конь не валялся, но оно же и понятно, что лучше по мосту болтать и пиариться, на уборке же могилы пиара не срубишь.
aleksandr39 16 марта 2018 | 09:47
Уверен,что через 2 дня какие либо ополченцы -православные активисты совершат попытку снять табличку .
ts 16 марта 2018 | 10:19
aleksandr39: Не через два дня, а завтра же! И не попытаются, а снимут!
ivan127_4 16 марта 2018 | 10:27
И это безусловно победа оппозиции. Зацените масштаб.