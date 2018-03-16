На доме, где жил политик Борис Немцов, сегодня установят памятную табличку....

Открытие запланировано на 5 часов вечера.

В феврале исполнилось 3 года со дня убийства Бориса Немцова. Накануне третьей годовщины власти столицы внезапно объявили, что одобряют установку памятной доски политику. Они пояснили, что решение принято после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак.

Предвыборной акцией Собчак считает открытие таблички председатель политсовета движения «Солидарность» – соратник Немцова Илья Яшин. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что в официальной церемонии открытия движение участвовать не будет. При этом Илья Яшин отметил, что «Солидарность» приветствует установку таблички и завтра в память о Борисе Немцове возложит цветы к мемориальной доске.