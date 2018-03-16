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09:31, 16 марта 2018

Сотрудники ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут жить участники ЧМ по футболу

Сотрудники ФСБ начали проверку систем информационной безопасности отелей, где будут жить участники Чемпионата мира по футболу. Представители спецслужбы тестируют установленное в гостиницах WiFi оборудование, рассказал источник РБК. В проверке также участвуют сотрудники Роскомнадзора. Инфраструктуру мундиаля рассматривают, как одну из возможных целей хакеров.

Комментарии

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liquidsky__ 16 марта 2018 | 09:37

Проверяют, кто еще на впа первом сидит )

nikitin43 16 марта 2018 | 09:55

liquidsky__: устанавливают в сортирах видеонаблюдение в унитазах - это их место.

sib_nsk 16 марта 2018 | 10:00

это специальные люди тайные ходы оборудуют. Научный уже факт: без мельдония чемпионства не видать ))

kottigr1 16 марта 2018 | 10:09

sib_nsk: В Самаре ЧМ по футболу самарцами уже рассматривают как великое бедствие. Всем застройщикам, чьи объекты строительства находятся в визуальной близости от стадиона и основных дорог предписано остановить стройки и демонтировать башенные краны(что бы не портить "картинку" города). На период проведения ЧМ по футболу в городе Самара введен запрет на все грузоперевозки, даже коммунальщикам разрешают высовываться для ремонтных работ только ночью..
Фасады домов выходящие на главные городские улицы срочно и "на живую" покрашены, но стоит зайти за эти дома то там всё та же грязь и разруха.. Потемкинское действо какое-то..

haldey 16 марта 2018 | 10:06

nikitin43: Мы же не Англия, которая не в состоянии в своей столице видео найти, как отравили их гражданина. А мы, красиво, в унитазах уже всю информацию собрали, человек только пукнул, а к нему уже скорая выехала, у вас отравление хамоном))) И жизнь спасем и дело закроем, а человек только только попу вытер...
Ай никитин, ай голова, тебе надо в ФСБ..., да не бзди, работать...

aleksandr39 16 марта 2018 | 09:40

Когда уже отменят никому не нужный чемпионат .

haldey 16 марта 2018 | 09:59

aleksandr39: Может сразу игру отменять)))
Игра английская, вы, я вижу, патриот... На кой нам эта английская гадость, весь мир стонет под гнетом агличан))) Играют все, а чемпионами становятся немцы, они там случаем не с факелами бегают, пропаганда еще и фашизма... Доколе! Тем более, мяч нашпигован уже всякой аппаратурой, а нам угрожают кибератаками)))
Молодец Александр, ты достоин памяти отцов!
А что, под это мы стадионы построили, аэропорт, дороги, инфраструктура же с нами останется, а эта бесцельная беготня с мячом... 22 здоровых бугая полтора часа бегают за одним мячом, надо пригласить узбеков, они меньшим составом, за короткое время всю Кубань вспашут, а желающие посмотреть еще и прополют...

aleksandr39 16 марта 2018 | 10:29

haldey: От построенного стадиона польза была только моему соседу ,у него гараж попал под снос за что ему выплатили 250 тысяч рублей ,он доволен ,его гараж никто даже даром брать не хотел .

haldey 16 марта 2018 | 10:32

aleksandr39: Действительно, кому нужны стадионы, аэропорты, дорги... 2018 год всем строить гаражи вашему соседу, ну ему же не помешает по 250 тыщ за каждый гаражик)))

vilingrad 16 марта 2018 | 09:40

Всех русских за 101й километр! Нечего рожами корявыми беспокоить иностранцев! Страна должна соответствовать президенту- гладкое лицо, костюмчик за 2000 средних зарплат, темные очки ценой 5 русских фиатов, галстук в бюджет отделения детской педиатрии!

antipatrick46 16 марта 2018 | 10:23

haldey: На Немцовом мосту, рядом с Кремлем, отлично зарекомендовали себя камеры видеонаблюдения: они выключаются, когда убивают государственного деятеля-оппозиционера.

antipatrick46 16 марта 2018 | 10:43

haldey: "Мы же не Англия, которая не в состоянии в своей столице видео найти"
-------------------------------------------------------
Отлично зарекомендовали себя камеры видеонаблюдения на Немцовом мосту: по ним осуществляется отслеживание, а затем, убийство государственного деятеля-оппозиционера, в момент которого все 50 камер выключаются.

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