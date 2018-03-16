8 полицейских пострадали в результате беспорядков перед матчем Лион – ЦСКА во Франции

На экипаж полиции напали, по разным данным, от 100 до 150 болельщиков. Они забросали полицейских разными тяжёлыми предметами и серьёзно повредили патрульную машину. Подробностей пока нет, как и официальных сведений о том, болельщики какого клуба участвовали в беспорядках – российского или французского. ЦСКА выиграл со счётом 3:2 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги Европы.