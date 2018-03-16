8 полицейских пострадали в результате беспорядков перед матчем Лион – ЦСКА во Франции
На экипаж полиции напали, по разным данным, от 100 до 150 болельщиков. Они забросали полицейских разными тяжёлыми предметами и серьёзно повредили патрульную машину. Подробностей пока нет, как и официальных сведений о том, болельщики какого клуба участвовали в беспорядках – российского или французского. ЦСКА выиграл со счётом 3:2 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Комментарии9
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vilingrad 16 марта 2018 | 09:37
Российские болельщики- отличная реклама путинского режима. Каков поп...
haldey 16 марта 2018 | 09:49
vilingrad: Пора вспомнить, как были дисквалифицированы английские клубы, какова попадья...
Эту ситуацию начнут раскручивать именно для негатива к ЧМ, эти пропагандисты ничем не чураются. А Вы готовы хавать любую тухлятину, лишь бы хозяин был доволен...
the_same__sandro__ 16 марта 2018 | 10:07
Это был настоящий футбол, атака на атаку, ЦСКА заслуженно победил. После разгромного поражения Локо, это было вдвойне приятно. Про газмяс и вспоминать не хочется.
evgolius7 16 марта 2018 | 10:20
Я пол века болею за коней...
Но эти козлы.... фанаты...
Мне просто стыдно за клуб.......они позорят и страну и клуб.
etofeasko 16 марта 2018 | 09:50
vilingrad:
Использованная прокладка, так не сообщаться болельщики какого клуба участвовали в беспорядках.
Старательно додумываешь, обмывок?
aleksandr39 16 марта 2018 | 09:52
Опять посадят несколько российских " отпускников " болельщиков -бандитов -наемников из ОПГ " днр -лугандон " которые приехали на матч " воду мутить " .
vasya_von_smetankin 16 марта 2018 | 09:52
Экспорт отечественной Духовности во Францию проходит успешно.
sg75g 16 марта 2018 | 09:56
vasya_von_smetank
Там своей духовности до жопы...
"Во Франции суд выдал ордер на арест сестры саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана по подозрению в насилии в отношении сантехника.
В 2016 году 42-летняя принцесса Хасса бинт Салман якобы приказала своим телохранителям избить мужчину, который проводил ремонт в ее квартире. Женщина заподозрила мастера в продаже в продаже СМИ фотографий интерьеров своего жилища.
komiccap_nkvd 16 марта 2018 | 11:01
Дегенераты сразу определили виновных. Им же факты не нужны. Ненависть к России туманит их поврежденный мозг.
На самом деле: "В беспорядках участвовали фанаты французского футбольного клуба. Агентство AFP указывает, что от 100 до 150 болельщиков в масках напали на экипаж полиции и забросали их тяжелыми предметами. Фанаты «Лиона», указывает агентство, серьезно повредили патрульную машину"