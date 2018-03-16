Россияне потеряли около 55 миллиардов рублей из-за смены пенсионных фондов
По итогам переходной кампании прошлого года, более двух миллионов граждан решили перевести свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды и потеряли миллиарды рублей. Речь идет о так называемых «молчунах» и клиентах частных управляющих компаний. Возможность менять фонд без потери дохода раз в пять, существует с 2015 года. Те, кто делает это досрочно, теряют доход от инвестирования накоплений. Деньги в этом случае переводятся в резерв. Их используют для выплат правопреемникам умерших, покрытия возможных потерь от инвестирования или выплат клиентам страховщика в случае его банкротства. По мнению экспертов, опрошенных газетой «Коммерсантъ», высокие потери говорят о непонимании россиянами принципов перевода пенсионных накоплений.
В Пенсионном фонде России заявили, что итоги переходной кампании прошлого года пока не подведены.
Комментарии7
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russkie_za_sverjenie 16 марта 2018 | 09:14
Ну как потеряли... Не потеряли. Ими воспользовался плешивый казнокрад и строит очередной дворец.
wuwer 16 марта 2018 | 09:16
Для этого и было все так задумано
А на что строить дворцы ПФ и выплачивать премии сотрудникам-соучастникам
ruderpost 16 марта 2018 | 09:17
кто то крепко нагрел руки на переходе.
mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 09:18
Какие конкретно россияне потеряли?
Ведь кое-какие, наоборот, приобрели эти миллиарды.
А если посмотреть ширше, то за век чекистско-комуняцкой власти российский народ потерял многие триллионы денег и многие миллионы жизней.
vilingrad 16 марта 2018 | 09:19
... но дружно проголосуют за чекиста:(
farang 16 марта 2018 | 09:20
Другими словами государство в лице плешивого с помощью негосударственных пенсионных фондов разводит граждан на бабло!
dirizhabli 16 марта 2018 | 09:22
Государство, самый авторитетный наперсточник в стране.