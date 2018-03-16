Россияне потеряли около 55 миллиардов рублей из-за смены пенсионных фондов

По итогам переходной кампании прошлого года, более двух миллионов граждан решили перевести свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды и потеряли миллиарды рублей. Речь идет о так называемых «молчунах» и клиентах частных управляющих компаний. Возможность менять фонд без потери дохода раз в пять, существует с 2015 года. Те, кто делает это досрочно, теряют доход от инвестирования накоплений. Деньги в этом случае переводятся в резерв. Их используют для выплат правопреемникам умерших, покрытия возможных потерь от инвестирования или выплат клиентам страховщика в случае его банкротства. По мнению экспертов, опрошенных газетой «Коммерсантъ», высокие потери говорят о непонимании россиянами принципов перевода пенсионных накоплений.

В Пенсионном фонде России заявили, что итоги переходной кампании прошлого года пока не подведены.