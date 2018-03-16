Московский ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы
По итогу двух встреч он одержал победу над французским «Лионом». Встреча 1⁄8 финала во Франции завершилась со счётом 3:2 вы пользу московской команды. Первый матч между ЦСКА и «Лионом» также завершился в пользу армейцев со счётом 1:0.
Жеребьёвка игр четвертьфинала должна состояться сегодня. ЦСКА – единственный российский клуб, который сумел добраться до этого этапа Кубка.
Комментарии2
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aleksandr39 16 марта 2018 | 09:15
Ну все ,
опять встали с колен .
keg 16 марта 2018 | 09:17
молодцы... порадовали... Зенит обкакался...