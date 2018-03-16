Московский ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы

По итогу двух встреч он одержал победу над французским «Лионом». Встреча 1⁄ 8 финала во Франции завершилась со счётом 3:2 вы пользу московской команды. Первый матч между ЦСКА и «Лионом» также завершился в пользу армейцев со счётом 1:0.

Жеребьёвка игр четвертьфинала должна состояться сегодня. ЦСКА – единственный российский клуб, который сумел добраться до этого этапа Кубка.