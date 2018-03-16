В США казнили серийного убийцу по прозвищу «чулочный душитель»...

Приговор в отношении 67-летнего Карлтона Гэри привели в исполнение в штате Джорджия. Мужчина ожидал казни на протяжении нескольких десятков лет.

Гэри признали виновными в изнасиловании и убийстве трёх пожилых женщин. Обвинение утверждало, что он причастен ещё к 9 подобным случаям. Большинство жертв были задушены чулками.