Мосгорсуд сегодня продолжит рассмотрение апелляции на приговор националисту Александру Поткину

Как ожидается, будет рассмотрено ходатайство защиты о повторном исследований некоторых доказательств по делу.

Адвокаты Поткина хотят исключить из дела ряд доказательств, полученных, по их мнению, незаконным путем. Это, как считает защита, позволит смягчить приговор экс-лидеру запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции». Поткина обвиняют в экстремизме и легализации почти 5 млрд рублей, похищенных у вкладчиков казахстанского банка. Сам подсудимый не признает свою вину. В августе 2016 года он был осужден на 7,5 лет, в том числе за подготовку акции «Злой казах». Позднее Мосгорсуд смягчил наказание Поткину до 3,5 лет колонии общего режима. Он объединил несколько экстремистских статей в одну и вернул на повторное расследование дело о легализации средств. Прокуратура обжаловала это решение, после чего Президиум Мосгорсуда вернул дело против Поткина об экстремизме в апелляционную инстанцию. При этом возврат дела о легализации средств в прокуратуру остался в силе.

Ранее адвокат Поткина сообщил, что прокуратура завершила следственные действия по статье о попытке легализации преступных доходов. Сумма ущерба с почти 5 млрд рублей сократилась до 300 млн рублей.