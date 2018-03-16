Нервнопаралитическое вещество «Новичок» попало в Великобританию в багаже Юлии Скрипаль

Так утверждает газета «Телеграф» со ссылкой на источники в британских спецслужбах. Следователи изучают версию о том, что преступники могли пропитать ядом одежду, косметику или подарок, которые находились в чемодане. Причём, согласно этой версии, преступники пробрались в квартиру Юлии Скрипаль в Москве накануне её вылета к отцу. Она прилетела в Солсбери 3 марта, а на следующий день Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра с признаками тяжёлого отравления.

В этом деле очевидные признаки провокации, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем, стало известно, что из-за ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы. Этого не исключила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науерт.