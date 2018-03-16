Нервнопаралитическое вещество «Новичок» попало в Великобританию в багаже Юлии Скрипаль
Так утверждает газета «Телеграф» со ссылкой на источники в британских спецслужбах. Следователи изучают версию о том, что преступники могли пропитать ядом одежду, косметику или подарок, которые находились в чемодане. Причём, согласно этой версии, преступники пробрались в квартиру Юлии Скрипаль в Москве накануне её вылета к отцу. Она прилетела в Солсбери 3 марта, а на следующий день Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра с признаками тяжёлого отравления.
В этом деле очевидные признаки провокации, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Тем временем, стало известно, что из-за ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы. Этого не исключила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науерт.
Комментарии28
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roqswen 16 марта 2018 | 09:04
в лучших традициях гэбни
vezdehod 16 марта 2018 | 09:06
Выходит. что "Новичок" прокрался в Великобританию "незаметно".
patrik03 16 марта 2018 | 09:08
Причём, согласно этой версии, преступники пробрались в квартиру Юлии Скрипаль в Москве накануне её вылета к отцу...
А версия, согласно которой дочка Юлия сама ввезла "Новичок" чтобы отравить отца-иуду, такая версия не рассматривается?
duch_nic 16 марта 2018 | 09:13
//...преступники могли пропитать ядом одежду, косметику или подарок...//
Какой то хреновый у англо слаксов Новичок. Сутками таскаешь его с собой, пользуешься одеждой, косметикой и только через несколько дней тебя накрывает. И даже не до смерти.
Тут вчера узнал, что база, которая находится в 12 км от места происшествия, как раз занимается различными отравами. На это дело им выделяют 500 миллионов денег.
За 500 млн могли бы постараться, но видать не до фигни. Усиленно занимаются распилом.
mymymy 16 марта 2018 | 09:18
duch_nic: Кстати, если "преступники пробрались в квартиру Юлии в Москве", так это и английские агенты могли быть, и американские... да какие угодно.
Вот российские предпочли бы действовать на британской территории.
gvzdk 16 марта 2018 | 09:15
patrik03:" А версия, согласно которой дочка Юлия сама ввезла "Новичок" чтобы отравить отца-иуду, такая версия не рассматривается?"
Не, эта версия не катит- ее же отца не patrik03 зовут...
patrik03 16 марта 2018 | 09:21
gvzdk:
Бархатов Сергей из Калуги, для тебе Сергей Скрипаль не предатель, для тебя он наверное герой?
vasyakirin 16 марта 2018 | 09:15
patrik03: Она агент КГБ?
Еще хуже...
alo0000 16 марта 2018 | 09:17
patrik03: Британские спецы изготовили новичок в трех милях от места покушения, прочитав формулу в журнале "Патриот", отвезли в Москву через Буэнос-Айрес ( не без участия внука Бубы Касторового), подбросили в чемодан и обвинили во всем его высочество Патрика-Третьего. А такая версия, дебил?
vsehporvem 16 марта 2018 | 09:12
vezdehod: То есть любой человек может ввезти в мелкобританию любую гадость? Офигеть!
vasyakirin 16 марта 2018 | 09:17
vsehporvem: Ну дык если это герметически укупоренная косметика, почему нет?
bozman_xl 16 марта 2018 | 09:20
vsehporvem: То есть любой человек может приобрести в Великой России любую гадость? Офигеть!
alo0000 16 марта 2018 | 09:13
roqswen: Круг сужается. Британские спецы изготовили новичок в трех милях от места покушения, отвезли его в Москву, подбросили в чемодан и обвинили во всем Россию. Вона как!
scull 16 марта 2018 | 09:20
alo0000: Притом " Новичок" , который отравлял полицейских через полдня, никого не отравил в самолёте и аэропорту... Какой умный газ. Умнее даже прокладосов.
zztop1960 16 марта 2018 | 09:13
roqswen: Предел кощунства , убить отца руками ни в чём не повинной дочки и убив и её
sg75g 16 марта 2018 | 09:19
zztop1960:
Англы - они такие. Раньше континентами людей вырезали, кули им какая то девочка...
post_v 16 марта 2018 | 09:05
"В этом деле очевидные признаки провокации", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
два сапога пара
"пургонос" и "плавун в проруби"
mikhail_spb_ 16 марта 2018 | 09:06
Чекистские убийцы могут применить яд где угодно.
Но комфортнее всего им орудовать на своей территории.
cukker 16 марта 2018 | 09:07
ога, зима, холодно, пробрались и посыпали синие рейтузы дустом. а газета "Телеграф" унюхала
prostovanya 16 марта 2018 | 09:07
Где же тролли со своим "скептическим юморком"?
mymymy 16 марта 2018 | 09:23
prostovanya: По ходу, в роли таких троллей выступают британские спецслужбы и Телеграф.
alef18 16 марта 2018 | 09:08
Какой же иезуитский план ФСБ, ужас. А если бы багаж распаковали в приемной Королевы? А может, на это и рассчитывали?
sergoder172 16 марта 2018 | 09:11
Ну, что? Британцы хорошо копают. И главное - быстро. Научила их жизнь после Литвиненко.
А Захарова с Лавровым будут долго плясать цыганочку, отмазывая ГБ-шников.
canes 16 марта 2018 | 09:20
sergoder172: этих ребят уже не отмазать. у них руки из жопы
chubuk 16 марта 2018 | 09:12
Ведь было, было что-то похожее уже в российской действительности... Повод был конечно другой, а вот метод аналогичный - Хатабб, как же могли забыть...
bond000007 16 марта 2018 | 09:17
Какой умный яд! Сидел, сидел себе в чемодане, а в нужный момент вылез и отравил Скрипалей.
vasyakirin 16 марта 2018 | 09:23
bond000007: Отвинчиваешь пробку у туши, разрушаются и смешиваются ампулы с бинарным газом, и всего делов то...
podwodnik 16 марта 2018 | 09:20
Девочка то при чём, зверюги?