В Кремле решили считать хорошей явкой на предстоящих президентских выборах 65% и выше
Об этом рассказали высокопоставленные источники РБК. Они уточнили, что речь идёт о показателях, сопоставимых с явкой на выборах в 2012 году. Более низкая явка может трактоваться, как снижение интереса к выборам, а это нежелательно на фоне усилий по привлечению граждан на избирательные участки, сказал один из собеседников.
Комментарии19
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prostovanya 16 марта 2018 | 08:51
В кремле решили... Решалы...
patrik03 16 марта 2018 | 08:55
В Кремле решили считать хорошей явкой на предстоящих президентских выборах 65% и выше...
В Кремле решили? Кто это за таинственные "в Кремле", какие-нибудь мудрые седые бояре, в шитых золотом кафтанах и горлатных шапках?
kanym 16 марта 2018 | 08:59
patrik03: Долбодятел, проснись "в кремле" Алё гараж
vezdehod 16 марта 2018 | 09:12
Если Клиент так считает, то так оно и будет - Клиент всегда прав.
sim202_ 16 марта 2018 | 08:59
patrik03:
///Кто это за таинственные "в Кремле",///
Твои начальнеги - пургометы...
anemon 16 марта 2018 | 08:52
Что, даже приписать планируемые 70/70 не получается?
perevozchik62 16 марта 2018 | 08:52
Сказали надо 65%, значит будет 76%, наши чинуши к полумерам не привыкли, лоб разобъют, но цифры сделают какие надо дарагому пресиденту !
alo0000 16 марта 2018 | 08:53
Это - правильно! Чего тратиться на карусели. "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним, что хошь". А дебилоидов можно обманывать бесконечно.
xuato 16 марта 2018 | 08:56
Все уже украдено. До голосования. Просто сделают вброс бумажек перед их отправкой ЦИК и никто это не сможет перепроверить. Даже ели вы напишете на бюлетене - Сволочи, ваш голос защитают как - Путин мой президент!
midnightblues 16 марта 2018 | 08:59
Я не понимаю,а что,завоз на скотовозках не дает результатов уже??
тогда плеткой
keg 16 марта 2018 | 09:00
одного не пойму чего им переживать...? всё равно нарисуют сколько захотят... просто создают иллюзию честности "потешных выборов"...
rampa 16 марта 2018 | 09:16
keg: нарисовать - это одно. Но нужна еще и КАРТИНКА, как весь сове... (тьфу ты, российский) народ в едином порыве толпится на участках для голосования, чтобы показать ее миру
putin_itogy 16 марта 2018 | 09:04
НАРИСУЮТ.
Подлые учительши, бюджетники, бездушные охлосные существа.
Команду поняли правильно.
om7 16 марта 2018 | 09:05
Значит, без креативной арифметики госпожи Памфиловой будет процентов тридцать.
sasass 16 марта 2018 | 09:05
Алхимики выборов хотят получить явку из неявки......)))
basel812 16 марта 2018 | 09:06
Ботоксному дедушке хочется всенародной любви, до гроба.
croaker 16 марта 2018 | 09:07
Названные цифры - руководство к действию для всех избирательных комиссий. Среди ИК объявлено социалистическое соревнование - марш бригад запутинистического труда. За работу, товарищи!
ulagai 16 марта 2018 | 09:11
Гбу "жилищник","гормост",военные и менты-явятся как положено по свистку.
sergoder172 16 марта 2018 | 09:22
Ну, вот! Как и предполагалось, план по валу заказали! И если вы, суки, нарисуете меньше 65% - сделаем оргвыводы!
Оленевод Собянин со своей статьей уже бумажку подстелил! Кто следующий?