В Кремле решили считать хорошей явкой на предстоящих президентских выборах 65% и выше...

Об этом рассказали высокопоставленные источники РБК. Они уточнили, что речь идёт о показателях, сопоставимых с явкой на выборах в 2012 году. Более низкая явка может трактоваться, как снижение интереса к выборам, а это нежелательно на фоне усилий по привлечению граждан на избирательные участки, сказал один из собеседников.