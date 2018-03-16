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08:46, 16 марта 2018

В Кремле решили считать хорошей явкой на предстоящих президентских выборах 65% и выше

Об этом рассказали высокопоставленные источники РБК. Они уточнили, что речь идёт о показателях, сопоставимых с явкой на выборах в 2012 году. Более низкая явка может трактоваться, как снижение интереса к выборам, а это нежелательно на фоне усилий по привлечению граждан на избирательные участки, сказал один из собеседников.

Комментарии

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prostovanya 16 марта 2018 | 08:51

В кремле решили... Решалы...

patrik03 16 марта 2018 | 08:55

В Кремле решили считать хорошей явкой на предстоящих президентских выборах 65% и выше...

В Кремле решили? Кто это за таинственные "в Кремле", какие-нибудь мудрые седые бояре, в шитых золотом кафтанах и горлатных шапках?

kanym 16 марта 2018 | 08:59

patrik03: Долбодятел, проснись "в кремле" Алё гараж

vezdehod 16 марта 2018 | 09:12

Если Клиент так считает, то так оно и будет - Клиент всегда прав.

sim202_ 16 марта 2018 | 08:59

patrik03:
///Кто это за таинственные "в Кремле",///
Твои начальнеги - пургометы...

anemon 16 марта 2018 | 08:52

Что, даже приписать планируемые 70/70 не получается?

perevozchik62 16 марта 2018 | 08:52

Сказали надо 65%, значит будет 76%, наши чинуши к полумерам не привыкли, лоб разобъют, но цифры сделают какие надо дарагому пресиденту !

alo0000 16 марта 2018 | 08:53

Это - правильно! Чего тратиться на карусели. "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним, что хошь". А дебилоидов можно обманывать бесконечно.

xuato 16 марта 2018 | 08:56

Все уже украдено. До голосования. Просто сделают вброс бумажек перед их отправкой ЦИК и никто это не сможет перепроверить. Даже ели вы напишете на бюлетене - Сволочи, ваш голос защитают как - Путин мой президент!

midnightblues 16 марта 2018 | 08:59

Я не понимаю,а что,завоз на скотовозках не дает результатов уже??
тогда плеткой

keg 16 марта 2018 | 09:00

одного не пойму чего им переживать...? всё равно нарисуют сколько захотят... просто создают иллюзию честности "потешных выборов"...

rampa 16 марта 2018 | 09:16

keg: нарисовать - это одно. Но нужна еще и КАРТИНКА, как весь сове... (тьфу ты, российский) народ в едином порыве толпится на участках для голосования, чтобы показать ее миру

putin_itogy 16 марта 2018 | 09:04

НАРИСУЮТ.
Подлые учительши, бюджетники, бездушные охлосные существа.
Команду поняли правильно.

om7 16 марта 2018 | 09:05

Значит, без креативной арифметики госпожи Памфиловой будет процентов тридцать.

sasass 16 марта 2018 | 09:05

Алхимики выборов хотят получить явку из неявки......)))

basel812 16 марта 2018 | 09:06

Ботоксному дедушке хочется всенародной любви, до гроба.

croaker 16 марта 2018 | 09:07

Названные цифры - руководство к действию для всех избирательных комиссий. Среди ИК объявлено социалистическое соревнование - марш бригад запутинистического труда. За работу, товарищи!

ulagai 16 марта 2018 | 09:11

Гбу "жилищник","гормост",военные и менты-явятся как положено по свистку.

sergoder172 16 марта 2018 | 09:22

Ну, вот! Как и предполагалось, план по валу заказали! И если вы, суки, нарисуете меньше 65% - сделаем оргвыводы!
Оленевод Собянин со своей статьей уже бумажку подстелил! Кто следующий?

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