Вашингтон может ввести санкции против Москвы из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля

Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Науерт. Она напомнила, что в феврале Соединённые Штаты ввели санкции против КНДР за использование химического оружия при отравлении Ким Чен Нама – сводного брата северокорейского лидера.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта. Сегодня газета «Телеграф» со ссылкой на источники сообщила, что отравляющее вещество было доставлено в Великобританию из Москвы в багаже Юлии Скрипаль.