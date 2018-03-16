Вашингтон может ввести санкции против Москвы из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля
Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Науерт. Она напомнила, что в феврале Соединённые Штаты ввели санкции против КНДР за использование химического оружия при отравлении Ким Чен Нама – сводного брата северокорейского лидера.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта. Сегодня газета «Телеграф» со ссылкой на источники сообщила, что отравляющее вещество было доставлено в Великобританию из Москвы в багаже Юлии Скрипаль.
Комментарии12
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patrik03 16 марта 2018 | 08:51
Сегодня газета «Телеграф» со ссылкой на источники сообщила, что отравляющее вещество было доставлено в Великобританию из Москвы в багаже Юлии Скрипаль...
В женских трусиках? Наверняка закладку яда, производил похотливый Лёня Слуцкий.
prostovanya 16 марта 2018 | 08:55
patrik03: Вообще-то то, что яд приехал из Москвы. уже доказательство, об отсутсвии которых вы. ватники, так "сокрушались".
Теперь задача троллей - обхохмить сию новость... А это серьёзно весьма, до вас не доходит?
patrik03 16 марта 2018 | 08:57
prostovanya:
Ага, из Москвы в самолёте, с риском отравить всех пассажиров. Пососи хрен у Марка Розовского.
prostovanya 16 марта 2018 | 09:05
patrik03: А вы и правда дурачок. Хамовитый такой, петушистый...
vezdehod 16 марта 2018 | 09:09
Ответка последует незамедлительно...В Америку пришлют "Старичка".
patrik03 16 марта 2018 | 09:11
prostovanya:
Не люблю пидоров, Иванов не помнящих родства, мразь поджидованную.
sg75g 16 марта 2018 | 08:58
prostovanya:
Ванька, не писти, дурачок. Где ты, валенок, увидел доказательства? То, что кто то сказал что возможно яд был в чемодане? Ну, ну..
jblack2 16 марта 2018 | 08:54
День настал, придёт и лето.
Введут to Russia санкции за это?..
andreykochnev 16 марта 2018 | 08:54
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scull 16 марта 2018 | 08:56
Вопрос. Если газ везли смешанным, то почему не потравились люди в аэропорту? А если не смешанным, то кто его должен был смешать?
Из всего этого следует, что это или бред или не " Новичок".
Самая правдоподобная версия: папаня через кого то нашёл этот газ, а дочура его ему везла для каких либо целей ( продажи, терракта и т.д.) но по какой то причине компоненты смешались и они траванулись. И везли для британских спецслужб, чтоы травануть кого-нибудь покрупнее. Буковского, например.
nikola62 16 марта 2018 | 09:01
Да уж вводили бы санкции вообще без всяких оснований, все солидней бы было, чем выискивать малоубедительные поводы.
sasass 16 марта 2018 | 09:14
Россия намного грубее сработала со Скрипалем , чем с Сочинским допингом - налицо потеря квалификации российского бытия на всех уровнях ее жизни....)))