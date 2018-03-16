Приказ ФСБ о «ключах для дешифровки» сообщений в мессенджерах был подписан до принятия соответствующего закона
Приказ ФСБ о «ключах для дешифровки» сообщений в мессенджерах был подписан без общественного обсуждения и до принятия соответствующего закона. Об этом пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что в связи с этим компания «Телеграм» подала иск в Верховный суд и потребовала аннулировать приказ, подписанный в июле 2016 года. Именно на основании этого документа ФСБ в прошлом году «Телеграм» оштрафовали за отказ передавать спецслужбам «ключи шифрования».
Комментарии6
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nikitin43 16 марта 2018 | 08:37
сноуден с разоблачениями отдыхает.
sasass 16 марта 2018 | 08:38
Беззаконникам закон не писан....
aldroin 16 марта 2018 | 08:45
Подумаешь, фигня какая. Верховный суд РФ своим решением узаконит беззаконие.
russky77 16 марта 2018 | 09:07
Случилось как-то выпивать в компании с высокопоставленным силовиком. Зашел разговор за злодеев, слежки, прослушки. Прикалываясь над их дремучестью, говорю: я на вашем месте взял бы какого-нибудь своего чувака под прикрытием, с репутацией диссидента и светлой головы. Сваял бы от его имени зашифрованный мегазащищенный мессенджер, устроил бы шум с наездом на него МВД, ФСБ, скандальчик с Роскомнадзором с угрозой блокировки, если ключик дешифровки не даст. Все нужные вам ребята сами бы на этот мессенджер подсели. Он мне: Успокойся, давно уже такой сделали. Я: - Какой?
- Догадайся с трех раз...
ostapbey 16 марта 2018 | 09:08
отличие от салонных патриотов, он любил лучшее, что было в России, и глубоко презирал уродство существующего режима. Каждый, кто будет вдумчиво читать стих “Прощай, немытая Россия” Лермонтова Михаила Юрьевича, сможет проникнуться болью и отчаянием поэта.
Стихотворение было создано в 1841 г. Получив шестидесятидневный отпуск, Лермонтов прибывает в Петербург. Он желает выйти в отставку, остаться в столице и посвятить свою жизнь литературе. Но власти отказывают ему в этом. Не получает поэт и награды за свои действия на Кавказе. В течение двух суток ему предписано вернуться к своим обязанностям. Николай I знал, какую силу имеет слово. Он справедливо опасался, что Лермонтов заразит своим революционным духом молодежь, среди которой имелось немало сторонников декабристов. Текст стихотворения Лермонтова “Прощай, немытая Россия”, которое проходят на уроке литературы в 9 классе, пронизан горечью и разочарованием. Лермонтов искренне восхищался героическим прошлым своей Родины. Недоумение и презрение поэта вызывают “господа”, поработившие великую страну. Слова “и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ” и сегодня кажутся острыми, злободневными. Голубые мундиры во времена Лермонтова носили стражи порядка, подавившие декабристское восстание. Но поэт сетует не только на “всевидящий глаз” и “всеслышащие уши” соглядатаев Николая I. Его удручает слепая народная любовь к “царю-батюшке”. Герой стихотворения стремится укрыться от царской охранки “за стеной Кавказа”. Только там, на нелюбимой службе, он имеет возможность творить.
Привет!!!, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Европы
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей...
.
(Лермонтов М.Ю начало 21-го века..)
pnh__ptn 16 марта 2018 | 09:21
КС выдаст решение, что "нарушений не обнаружено" и все тип-топ.