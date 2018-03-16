Приказ ФСБ о «ключах для дешифровки» сообщений в мессенджерах был подписан до принятия соответствующего закона

Приказ ФСБ о «ключах для дешифровки» сообщений в мессенджерах был подписан без общественного обсуждения и до принятия соответствующего закона. Об этом пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что в связи с этим компания «Телеграм» подала иск в Верховный суд и потребовала аннулировать приказ, подписанный в июле 2016 года. Именно на основании этого документа ФСБ в прошлом году «Телеграм» оштрафовали за отказ передавать спецслужбам «ключи шифрования».