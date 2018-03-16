Наземный общественный транспорт Москвы в день выборов 18 марта будет работать по расписанию буднего дня
Об этом заявил зам.мэра столицы Максим Ликсутов.
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Об этом заявил зам.мэра столицы Максим Ликсутов.
Олег Дерипаска: Переменчивый «русский нарратив» — это обманная манипуляция общественным мнением Нуланд, бывшая при Обаме представителем Государственного Департамента, недавно предстала ещё одним теневым игроком, распространяющим досье, собранные Fusion и, как говорят, сотни других досье в течение скольких-то лет…
Комментарии4
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alo0000 16 марта 2018 | 08:44
Транспорт - понятно. А карусель в цирке будет работать по какому графику?
chapter_2 16 марта 2018 | 08:52
alo0000: Не надо трепыхаться. Расслабьтесь и получите удовольствие дома, а не на участке.
alo0000 16 марта 2018 | 08:58
chapter_2: Всегда стараюсь - дома. Не дай Бог подхватишь вирус дибелизма.
chapter_2 16 марта 2018 | 08:59
Наземный общественный транспорт Москвы в день выборов 18 марта будет работать по расписанию БЛУДНОГО ДНЯ.