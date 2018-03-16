Владимир Путин записал обращение с призывом придти на выборы
В нём президент заявил, что единственным источником власти является народ.
Глава государства также добавил, что решение о том, за кого голосовать, это личное дело каждого.
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В нём президент заявил, что единственным источником власти является народ.
Глава государства также добавил, что решение о том, за кого голосовать, это личное дело каждого.
Олег Дерипаска: Переменчивый «русский нарратив» — это обманная манипуляция общественным мнением Нуланд, бывшая при Обаме представителем Государственного Департамента, недавно предстала ещё одним теневым игроком, распространяющим досье, собранные Fusion и, как говорят, сотни других досье в течение скольких-то лет…
Комментарии24
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vaka257 16 марта 2018 | 08:38
Путинский цинизм сквозит во всём его послании...Сплошное враньё и демагогия...
nikitin43 16 марта 2018 | 08:40
vaka257: он всё ещё танцует с своими бубенчиками на сцене манежа ?
arye_11 16 марта 2018 | 08:51
nikitin43:
Кандидаты(или точнее - "кандидаты") Путину не страшны.
Он их победил уже, до выборов.
Ему страшна неявка на избирательные участки.
Победить при явке 80% - это одно.
Победить при явке 30% - совсем другое.
А к это все и идет. Нет реальных выборов, и народ "голосует ногами".
ukov 16 марта 2018 | 09:04
nikitin43:
Это не вопрос хохлов...
Вы танцуете только с правой стороны Днепра!
vezdehod 16 марта 2018 | 09:20
"Единственным источником власти в России являюсь Я"
В.В. Путин.
archibald_dandy_esquire 16 марта 2018 | 08:47
vaka257:
" В нём президент заявил, что единственным источником власти является народ. "
Да, леди и сэры,
помимо аксиомы Володина "Путин-это-Россия"
вступает следующее не подлежащее сомнению: "Я - народ Росии" (с) Путин В.В.
Сомневающиеся в этом получат от 10 до 15 лет тюремного заключения.
epynda 16 марта 2018 | 08:41
В русском языке, слова," ПРИДТИ " не существует...
Так к чему тогда "призывает Путин" ???
ukov 16 марта 2018 | 09:00
epynda:
В русском языке, слова," ПРИДТИ " не существует...
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//Я балдею, дорогая редакция…//(с)
alo0000 16 марта 2018 | 08:42
"Шампанское! Любимый напиток пролетариата, который он пьет устами своих лучших сыновей". Послушал минуту, затошнило.
plank1957 16 марта 2018 | 08:44
Господи, убери его из России! Аминь!
perevozchik62 16 марта 2018 | 08:45
Знаем, плавали.
А Путин и Сечин слуги народа, поэтому не доедают, ни досыпают бедняги ....
sasass 16 марта 2018 | 08:49
Народ думает наоборот - единственным источником власти является ЦИК ,который расхищает глас народа...))
guerrilleros 16 марта 2018 | 08:49
Не, не убедительно . ДраматизЬму маловато. Спел бы чё , поплясал , амфору какую древнюю вытащил из под трибуны , о-0 мол гляньте чё внезапно нашёл !!! Хотя амфору мы тоже видели. Всё, выдохся старикан . Последний журавлиный крик . Осталось устроить ядерную войну напоследок.
prostovanya 16 марта 2018 | 08:49
О как ему явка-то нужна... Прав Навальный: бойкот - первый шаг к смене этой осточертевшей и вконец обнаглевшей власти.
brocer 16 марта 2018 | 08:55
prostovanya: Клоуна на карнавал не пустили, вот и бойкотирует.
xuato 16 марта 2018 | 08:51
Придите и насладитесь торжеством русского фашизма, а на бюллетене нарисуйте крупный кукиш всем, и надпись - пошли на XYZ! А иначе солнецеликий будет дома подрывать, перебежчиков травить вместе с не перебежчиками, подрывать самолеты свои и чужие, отправлять чужих детей воевать за кооператив Озеро (а своих в Нидерланды, Лондон и Нью Йорк).
putin2018 16 марта 2018 | 08:53
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Путин 2018
vaka257 16 марта 2018 | 08:53
Это по словам Путина народ с 4 лет сделал его срок шестилетним,а точнее несменяемым...
ded_mandey 16 марта 2018 | 08:54
Придти или прийти? Вот в чем вопрос
le_roi 16 марта 2018 | 08:55
"придти на выборы..."
ПРИДТИ ?!? бля
что за позорище, русская радиостанция...
croaker 16 марта 2018 | 08:59
Источником власти является народ, а кран у этого источника находится в Кремле.
denobenen 16 марта 2018 | 09:00
Владимир Путин записал обращение с призывом придти на выборы
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Осталось только посмотреть на предвыборную программу дяди Вовы - где она?
Или та муйня про ракеты и было его программой? - ну накуй!
ulagai 16 марта 2018 | 09:06
Хорошо пошутил фараон.
krysodav2 16 марта 2018 | 09:19
Бандерлоги идиитии ко мнеее! Вас ждет ваш великий Каа!