Вещество, которым отравили Сергея Скрипаля, было ввезено в Великобританию из России в чемодане его дочери

Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает газета «Телеграф». Юлия Скрипаль прилетела в Великобританию 3 марта. По словам собеседников издания, она могла не знать, что провозит отравляющее вещество. Следователи считают, что были отравлены одежда, косметика и подарки в чемодане, распакованном в доме Скрипаля в Солсбери. По словам одного из источников, яд в багаж могли подбросить люди, проникшие в квартиру Юлии Скрипаль в Москве.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь госпитализировали с тяжёлым отравлением 4 марта.