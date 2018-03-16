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08:31, 16 марта 2018

Вещество, которым отравили Сергея Скрипаля, было ввезено в Великобританию из России в чемодане его дочери

Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает газета «Телеграф». Юлия Скрипаль прилетела в Великобританию 3 марта. По словам собеседников издания, она могла не знать, что провозит отравляющее вещество. Следователи считают, что были отравлены одежда, косметика и подарки в чемодане, распакованном в доме Скрипаля в Солсбери. По словам одного из источников, яд в багаж могли подбросить люди, проникшие в квартиру Юлии Скрипаль в Москве.
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь госпитализировали с тяжёлым отравлением 4 марта.

Комментарии

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piter_ug 16 марта 2018 | 08:37

Надо искать специзделие - телефон, украшение. В которые можно вмонтировать капсулу и привести ее в действие в нужный момент по мобильнику.
Тогда все произойдёт в нужное время, в нужном месте.

patrik03 16 марта 2018 | 08:38

По словам одного из источников, яд в багаж могли подбросить люди, проникшие в квартиру Юлии Скрипаль в Москве...

Яд подбросили и визитку В.Путина.

pit_heap 16 марта 2018 | 08:43

patrik03: Не...Отравленные вещи в чемодан подкладывали 23 российских дипломата...

nelibermot16 16 марта 2018 | 08:53

Бредовейшая версия, особенно про косметику. Приличные женщины никогда не будет пользоваться её предметами на людях, значит с вероятностью 99,9% Юля погибла бы одна, сидючи перед зеркалом

mppv 16 марта 2018 | 08:56

patrik03:
Неее, визитки в качестве яда уже достаточно

rassvet_12 16 марта 2018 | 08:41

piter_ug: Такие специзделия только у агента 007, а это подтверждает версию о МИ6.

xoxlolox 16 марта 2018 | 08:39

Тут главное чемодан ! Нужно узнать страну производитель чемодана ,и жестоко наказать !

kara 16 марта 2018 | 08:41

если то что про Новичек говорят специалисты правда,то это или не Новичек или Британцы не смогли еще ничего найти

temruc 16 марта 2018 | 08:43

Кто же теперь поведёт расследование на российской территории? Теперь широкое поле для фантазий СК и Генпрокуратуре. Запутинцы никогда не признаются, что промухали (если не сами подложили) хищение такого сильного ОВ.

(комментарий скрыт)

volvic 16 марта 2018 | 08:44

В таком случае, зачем проникать в квартиру? Могли и в аэропорту подложить.

sg75g 16 марта 2018 | 08:46

- Папуля, попробуй вот эту новую помаду, коотрую я привезл! Сейчас я отже накрашусь и пойдем в кафе, может снимем симпатичных мальчиков..
Так логично вроде, помада более менее защищена от испарения..

ukov 16 марта 2018 | 09:19

sg75g:
Так логично вроде, помада более менее защищена от испарения..
________________________________________________________
Всё гораздо проще...
Дочь привезла папе русской водочки.
Жахнули в сквере на лавочке по одной.
А там антилёд.
Вот его-то англичане и назвали боевым ОВ "Новичок".

terens 16 марта 2018 | 08:47

Тогда в багажном отделении самолета тоже все бы траванулись раз нашли следы на предметах в чемодане. Что с самолетом?

ukov 16 марта 2018 | 09:08

terens:
Что с самолетом?
_____________________________________________________
Обратно он не полетел:)

kapitankolbaskin 16 марта 2018 | 08:49

более вероятно что в аэропорту

sg75g 16 марта 2018 | 08:53

kapitankolbaskin:
В Лондонском, конечно. Ведь если будет ХОТЬ ОДИН случай отравления в Росси - все, пистец!! Это было бы провалом. А в англии их уже как тараканов после машеньки ...

volkov_25 16 марта 2018 | 08:54

Эх поварята, сколько не пыжтесь, а отмыть репутацию НКВДшников не получится.

buzukin938 16 марта 2018 | 08:54

Аэропорт Хитроу. Прохвессор Мориарти из МИ-6, действующий по приказу дамы из Даунинг-стрит, 10 под присмотром Нового Скотного Двора, длинной иглой прокалывает чумадан понаехавшей дочки предателя, вспрыскивает спрыск известной от Вила Мирзоянова прибранной в Нукусе субстанции тринарно-четверичного яду - и готово! Несчастной россиянке, которую угораздило иметь такого папика, осталось только открыть крышку чумадана. ПЦ Скрипалю. ПЦ дочке Скрипаля. Ну и ПЦ полицейскому в маске прохвессора, который впрыскивал спрыск! Ну по маленькому ПЦу тем, кто участвовал в операции по впрыскиванию спрыска. Как три рубля! Как две трешки - шесть рублей!

Наглые морды! Заврались, тупорылые дебилы, мля! Англичайники энд англичашки! Голосуйте против партии дебилов! И будет у вас черножопый демократический наследник войны Алой и Белой розы, которому отрубят голову как бывшему королю Карлу!

Ваш историк, детектив и дипломат Мерлин, перебежчик на сторону Империи Зла :)

ltyio 16 марта 2018 | 08:56

Полный бред. Сами же англичане говорили, что "новичок" состоит из двух компонентов и начинает действовать, если их смешать. Подразумевается, что дочь Скрипаля ничего не знала про ОВ, тогда как же оно смешалось в нужный момент ? Именно тогда, когда Скрипаль находился рядом. Если случайно, то почему этого не произошло ранее - в самолете, в аэропорту, в доме при распаковке чемоданов, а именно на улице, когда Скрипаль находился рядом, и что еще интереснее в непосредственной близости от токсикологического центра, в котором совершенно случайно нашелся антидот от совершенно секретного российского ОВ. И как врачи этого центра смогли определить какой именно антидот надо дать ?

valevy 16 марта 2018 | 09:03

ltyio: Что--то для папы, что-то для дочки. Например: Крем для бритья, и губная помада - поцеловала папика в щёчку и кранты. Вариантов много.

(комментарий скрыт)

silver1972 16 марта 2018 | 08:56

Раньше все было как-то проще - ледорубом по башке и привет! а сейчас что? Яд друг-другу подкидывают. Ни какой романтики в отношениях! Куда мир катится?

perevozchik62 16 марта 2018 | 08:56

Дочка то по стопам отца пошла - яды перевозит, что же на таможне ничего не обнаружили ?

sasass 16 марта 2018 | 09:02

Стервецы дозами дают улики и наблюдают за реакцией алхимиков Кремля...

andre_klimov 16 марта 2018 | 09:04

Для бинарного БОВ есть много возможностей доставки и активации. Можно транспортировать оба компонента вместе и комбинировать их по событию (открытие чемодана, например), либо организовать доставку обоих компонентов разными путями. Технически все несложно. Если оба компонента прилетели с дочерью - страшно подумать о том, что могла бы приключится еще одна "необьяснимая авиакатастрофа". Впрочем, после загаженного салона самолета, в котором летели Луговой и Ковтун - это уже даже бы и не удивило....

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