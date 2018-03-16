Около 20 человек пострадали в результате массовых беспорядков в центре Мадрида
Демонстрация, переросшая в столкновения, началась после смерти местного уличного торговца – выходца из Сенегала. В полиции утверждают, что он умер от сердечной недостаточности. Очевидцы говорят, что мужчину преследовал полицейские на мотоцикле. Он сумел добежать до своего дома и около входа упал. Отмечается, что сенегалец находился в Испании около 15 лет, однако не имел разрешения на проживание.
Демонстранты, вышедшие на улицы, скандировали: «Полицейские – убийцы», поджигали мусорные баки и припаркованные автомобили.
Комментарии4
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kara 16 марта 2018 | 08:39
.....но будут виноваты русские
patrik03 16 марта 2018 | 08:40
Отмечается, что сенегалец находился в Испании около 15 лет, однако не имел разрешения на проживание...
Фашисты.
liquidsky__ 16 марта 2018 | 09:00
Очередной муслимониггер стал причиной балагана. Правильно им Трамп въезд запретил к себе. Пусть чуркобесы живут в своей африке.
vilingrad 16 марта 2018 | 09:22
Это вам не РФ, где грохнули- и тишина:(