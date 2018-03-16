Около 20 человек пострадали в результате массовых беспорядков в центре Мадрида

Демонстрация, переросшая в столкновения, началась после смерти местного уличного торговца – выходца из Сенегала. В полиции утверждают, что он умер от сердечной недостаточности. Очевидцы говорят, что мужчину преследовал полицейские на мотоцикле. Он сумел добежать до своего дома и около входа упал. Отмечается, что сенегалец находился в Испании около 15 лет, однако не имел разрешения на проживание.

Демонстранты, вышедшие на улицы, скандировали: «Полицейские – убийцы», поджигали мусорные баки и припаркованные автомобили.