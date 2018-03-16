Почти половина россиян считают нереальным найти заказчиков убийства Бориса Немцова
О том, что этого никогда не будет сделано, заявили более 40% опрошенных Левада-центром. При этом почти четверть участников социсследования считают, что политик был убит за оппозиционные взгляды и критику властей, пишет РБК. Каждый третий опрошенный сказал, что не понимает, за что убили Немцова.
Сегодня на доме, где жил политик, планируется установить памятную табличку. Спустя 3 года, власти внезапно разрешили установку после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак.
Комментарии12
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piter_ug 16 марта 2018 | 08:31
//Почти половина...//
А чего не 86%?
Это гораздо ближе к истине.
all_seeing74 16 марта 2018 | 08:46
piter_ug: мнение баб и воспитанников детских садов не учитывалось!!!)
aldroin 16 марта 2018 | 08:32
"Почти половина россиян считают нереальным найти заказчиков убийства Бориса Немцова
О том, что этого никогда не будет сделано, заявили более 40% опрошенных ..."
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Вообще-то "нереально найти" и "никогда не найдут" это совершенно разные вещи.
bratec_kot 16 марта 2018 | 08:33
Неправильно задан вопрос. Правильней будет вопрос: " Почему власти не хотят найти истинных убийц Немцова"
all_seeing74 16 марта 2018 | 08:43
bratec_kot: по статистике задавание правильных вопросов вредно для здоровья и плохо оплачиваются!!!))))
midnightblues 16 марта 2018 | 09:02
bratec_kot: Все известно
nikmart001 16 марта 2018 | 08:40
Трудно найти заказчика если он за границей.... Да и не человек это , а система.
all_seeing74 16 марта 2018 | 08:40
Какая прелесть!!! Обожаю нашу статистику!!!! И это при том, что 100% росиян прекрасно знают кто заказчик!))))
tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 08:40
Есть все доказательства, что заказчиком и исполнителем был Лондон. Следует внести на совет безопасности ООН вопрос об введение санкции в отношение Мелкобритании.
bratec_kot 16 марта 2018 | 08:50
tbedtlbrnjdf:
Они использовали пули с отравляющим веществом " Старичок". Стреляли из пистолета сделанного в форме "Биг Бена"))))
all_seeing74 16 марта 2018 | 08:53
tbedtlbrnjdf: на березовского намекаешь?!))) тут могут быть трудности с доказательством кго вины..((( дело в том, что на момент убийства Немцова, он был немножко не живой...((((
sasass 16 марта 2018 | 09:18
Россияне все давно знают и говорят об этом только шепотом...