"Почти половина россиян считают нереальным найти заказчиков убийства Бориса Немцова

О том, что этого никогда не будет сделано, заявили более 40% опрошенных Левада-центром. При этом почти четверть участников социсследования считают, что политик был убит за оппозиционные взгляды и критику властей, пишет РБК. Каждый третий опрошенный сказал, что не понимает, за что убили Немцова.

Сегодня на доме, где жил политик, планируется установить памятную табличку. Спустя 3 года, власти внезапно разрешили установку после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак.