Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец»
В пояснениях она названа «предателем родины и пособником террористов».
Накануне стало известно, что генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Савченко в подготовке теракта в Верховной раде и внёс представление о привлечении к уголовной ответственности.
Комментарии13
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vaka257 16 марта 2018 | 08:22
Надо понимать,что версия того,что она сбежала в Россию уже не рассматривается...В Раде такой же совок ,как и в российской ГД...
udavimliberala 16 марта 2018 | 08:43
vaka257: В европейском государстве не может быть совка
traviliberalovgazamiudushlivami 16 марта 2018 | 08:44
vaka257: что ты несешь украинцы это нация они одной левой эту власть сменят хахахахахахахахахаха.
assaassin 16 марта 2018 | 08:44
vaka257: ..В Раде такой же совок ,как и в российской ГД...
:-)) Ну что Вы, гораздо лучше, ведь этих совок освящает Западный мир!
socialism 16 марта 2018 | 08:59
vaka257: В Раде не совок, а сумасшедший дом. Как и во всей сегодняшней Украине после майданнтго переворота. Согласитесь, что это так. Люди которые пришли к власти хуже Януковича.
ku111ku 16 марта 2018 | 08:23
Горячий народ укропы. От национальной героини до предателя родины один шаг...Конечно смешно-Аваков и Геращенко с Яценюком герои...а Савченко предатель?
bydlohomka 16 марта 2018 | 08:24
Интересно, как на это отреагирует "прогрессивное сообщество" уха мацы?
traviliberalovgazamiudushlivami 16 марта 2018 | 08:31
ххахахахахаа. Жрите свиньи чубатые вы сами за эту власть скакали.
stalinator 16 марта 2018 | 08:34
Ну,пора Савченко просить убежища в РФ.
liberal_vulgaris 16 марта 2018 | 08:40
страна дураков :)
socialism 16 марта 2018 | 09:02
Савченко действительно героическпя женщина, если пошла против всех этих уродов, которые правят сегодняшней Украиной. Это они террористы и предатели ввергнувшие свою страну в хаос, бандеровскую вакханалию и гражданскую войну.
dan24 16 марта 2018 | 09:04
Революция пожирает своих героев?
al298 16 марта 2018 | 09:13
не, невозможно понять логику бандерлогов.
То Надю поднимали на щит в Раде, транспаранты вывешивали за ее освобождение, бились с истерике праведного гнева
а что теперь
теперь объявляют ту же самую Надю предателем и пособником.
не, не завидую я украинскому народу, которым правят эти дебилы.
и не считаю, что каждый народ заслуживает тех правителей, которые им правят.
не заслуживает. Просто судьба такая, несчастная.