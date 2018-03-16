Россияне могли потерять 55 миллиардов рублей при смене управляющих пенсионными накоплениями

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Причина – непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя, отмечает издание. Газета приводит данные, согласно которым, только в прошлом году так называемые «молчуны», решившие перейти из Пенсионного Фонда России в негосударственные, лишились 34 миллиардов рублей, поскольку могли сделать это только с сохранением доходов не раньше 2020 года. По итогам нынешнего года потери могут оказаться ещё больше.