Россияне могли потерять 55 миллиардов рублей при смене управляющих пенсионными накоплениями
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Причина – непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя, отмечает издание. Газета приводит данные, согласно которым, только в прошлом году так называемые «молчуны», решившие перейти из Пенсионного Фонда России в негосударственные, лишились 34 миллиардов рублей, поскольку могли сделать это только с сохранением доходов не раньше 2020 года. По итогам нынешнего года потери могут оказаться ещё больше.
Комментарии14
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ansata 16 марта 2018 | 08:27
"лишились 34 миллиардов рублей"
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А кто же нашел эти 34 ярда?
her 16 марта 2018 | 08:36
Россияне могли потерять 55 миллиардов рублей при смене управляющих пенсионными накоплениями
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гыыы, они при Путине 17 лет потеряли. :-)
sim202_ 16 марта 2018 | 09:07
ansata: А несменяемый и нашел.
Он же и накопительную часть пенсии
уже трижды накопил...
davi__koloradov 16 марта 2018 | 08:27
"могли потерять 55 миллиардов", а потеряли 110 лярдов. Кремлевская бухгалтерия.
archibald_dandy_esquire 16 марта 2018 | 08:40
davi__koloradov:
Да, леди и сэры,
как-то вспоминается:
"Оставь надежду всяк в РФ рождённый."
Никакого будущего. Следующие 6 лет - закручивание гаек. Потом - ещё 6 лет опускания населения ниже плинтуса.
Потом - населением России будут владеть казаки с нагайками и вооружённые силовики -МВД, ФСБ, Росгвардия, ОМОН, Нацгвардия, Частные Охранные Предприятия.
Остальные граждане РФ будут приравнены к баранам, которых надо стричь и убивать при сопротивлении. Тактика отрабатывается посредством КТО в союзных республиках - " потребовал выпить и мяса закусить - ты отказал - тебя убили и записали в террористы."
Добро пожаловать в "Путин-это-Россия 2018- и далее"
guerrilleros 16 марта 2018 | 08:30
Не унывайте , бабло уехало на Кипр , ему там теплее ! Ступайте себе на выборы ,выбирайте путена , только при путене вас наконец перестанут обувать.
ihor_syvoryj 16 марта 2018 | 08:31
guerrilleros: Уже обули, а за следующие 6 лет оденут - в деревянный макинтош!
guerrilleros 16 марта 2018 | 08:36
ihor_syvoryj: Путен на моей памяти будет пятым :)
andre_klimov 16 марта 2018 | 08:42
guerrilleros:
Дай бог - не последний!
guerrilleros 16 марта 2018 | 08:58
andre_klimov: Хотелось бы дожить до кого-то вменяемого.
bratec_kot 16 марта 2018 | 08:45
Вот уроды...Долой путина!!!
alo0000 16 марта 2018 | 08:50
Не садитесь играть с наперсточниками. А других то и нет! Пока. Ежегодно россияне теряют около триллиона р неналоговых сборов, лоб прямых, либо включенных в стоимость товаров и услуг. КАЖДЫЙ россиянин.
zamirisovest 16 марта 2018 | 09:11
Они и раньше могли потерять миллиарады, так как только индивидуальные предприниматели без образования юрлица сверяли ежегодно обязательные платежи. И у них есть акты сверки. Что есть на руках у остальных застрахованных, за которых обязательные платежи вносил работодатель? Никто не сверял правильность индивидуального учета обязательных платежей работающих по найму. Сошлись начисленная и уплаченная суммы в целом по всей конторе, и на этом вопрос исчерпан. Срок хранения бухг.документации - три года. Через тридцать лет не будет следов ни этой документации, ни барышни, которая ошиблась на один знак -не по злому умыслу.
mamiluk 16 марта 2018 | 09:12
Россияне могли потерять 55 миллиардов рублей....
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В Якутии часть накоплений вернули в виде "золотого дождя"...))))