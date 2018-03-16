В Японии намерены бороться с пробками с помощью летающих автомобилей

Правительство страны решило активно поддержать их разработку. Помощью компаниям и написанием соответствующего законодательства займется министерство экономики, торговли и промышленности, сообщает телеканал NHK. Ведомство рассматривает создание летающих авто как одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии.