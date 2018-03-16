В Японии намерены бороться с пробками с помощью летающих автомобилей
Правительство страны решило активно поддержать их разработку. Помощью компаниям и написанием соответствующего законодательства займется министерство экономики, торговли и промышленности, сообщает телеканал NHK. Ведомство рассматривает создание летающих авто как одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии.
Комментарии2
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kotvinder2 16 марта 2018 | 08:20
Если даже в Америке маленькие самолётики друг с другом в пустом небе умудряются сталкиваться, то в Японии получится реальная хохма))
rampa 16 марта 2018 | 08:45
kotvinder2: завидуй молча )))