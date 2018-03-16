Московский арбитраж рассмотрит сегодня итоги дела о банкротстве Тельмана Исмаилова

Московский арбитраж рассмотрит сегодня итоги дела о банкротстве бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Сам бизнесмен находится в международном розыске.

Арбитраж открыл процедуру реализации имущества Исмаилова год назад, поскольку бизнесмен был признан банкротом. Подмосковный арбитраж признал обоснованным и включил в реестр кредиторов долг перед Deutsche Bank в размере 967 миллионов рублей. Сумма рассматривается в качестве требования, обеспеченного залогом, отмечает «Интерфакс». В качестве залога значится недвижимость во Франции. Исмаилов – фигурант уголовного дела об убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, он организовал убийства предпринимателя Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Произошло это 2 года назад. Тела убитых с огнестрельными ранениями обнаружили в мае прошлого года во внедорожнике Toyota Land Cruiser на обочине Новорижского шоссе. Суд заочно принял решение о мере пресечения в виде ареста.

Соучастниками преступления в СК считают братьев бизнесмена.