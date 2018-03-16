Членов «Единой России» обяжут выкладывать в соцсети фото голосующих блондинок, женихов и врачей
По плану властей, это должно повысить явку избирателей.
Региональные отделения «Единой России» должны провести флешмоб под названием «участОК». В рамках акции должны быть опубликованы фотографии голосующих людей, например влюбленных пар, уважаемых общественных деятелей, людей в национальных костюмах, пожарных, медиков и полицейских. Как пишет «Дождь» эта инициатива исходит непосредственно от администрации президента. Ранее о похожей акции властей под названием «Фото на выборах» сообщал РБК.
Тех, кто не захочет голосовать, могут мягко «мобилизовать» — об этом пишет «МБХ медиа». Издание утверждает, что «Единая Россия» создала целую систему, цель которой – обеспечить стопроцентную явку сотрудников госпредприятий и бюджетных учреждений. Для этого в каждой организации назначены «ответственные», а за каждым округом закреплены «смотрящие». По данным «МБХ медиа» курирует проект зампред думского комитета по экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Кремль не дает никаких указаний по повышению явки на выборах.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
clingerwinger 16 марта 2018 | 08:14
Смотрящие!!! Положенцам поручено на сходке довести до смотрящих постанову, что бы те спрашивали с бугров, которые в свою очередь напрягут остальных пассажиров. петухи и чушкари к урнам подходят в последнюю очередь. Сначала голосуют блатные, потом мужики, после них шныри и шестерки. Петухи и чушкари к урнам подходят в последнюю очередь.
rampa 16 марта 2018 | 08:48
Песков опять "пургу гонит"? Даже Путин его утихомирить не может ))