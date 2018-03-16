Z Архив новостей новости
5 2 6 167
08:02, 16 марта 2018

Мемориальная доска Борису Немцову будет открыта сегодня в центре Москвы

Она появится в доме на Малой Ордынке, где жил политик. Движение Солидарность отказалось участвовать в церемонии открытия и предложило сторонникам прийти в субботу.

Памятную доску откроют в пять вечера. С разрешения мэра Собянина. На церемонию приедет кандидат в президенты Ксения Собчак. Несколько дней назад в фейсбуке она написала, что все вопросы с мэрией согласованы, подписи жильцов дома 3 на Малой Ордынке, где жил Немцов, собраны. И пригласила всех на церемонию. Движение Солидарность, одним из основателей которого был Борис Ефимович, довольно появлением памятной доски. Но не будет участвовать в церемонии. Близкий соратник Немцова и один из руководителей Солидарности Илья Яшин призвал сторонников прийти к дому на Малой Ордынке, возложить цветы и почтить память в три часа дня в субботу. «Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании. А ещё больше — благодарности и реверансы в адрес Собянина», — написал Яшин. Напомнил: городские службы, подчинённые мэру, не раз громили народный мемориал Немцова на месте убийства. С Яшиным солидарен Алексей Навальный. Политик назвал церемонию открытия цитата по твиттеру «омерзительной пиар-акцией Собянина-Собчак, цинично использующей память Немцова».

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту, возле Кремля, 27 февраля 2015 года. Исполнителями убийства суд признал пятерых выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Табличка прошлой осенью на доме Немцова провисела недолго. Её демонтировали активисты движения Serb.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kotvinder2 16 марта 2018 | 08:12

Заслуженный Подлец России.

venezianez49 16 марта 2018 | 08:25

Яшин : "...нас коробит..." .............................................................................................................................
Меня лично коробит довольно мерзкое заигрывание власти с этими ничтожествами.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 284 6 6512 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Борис Акунин писатель

Человечество движется от архаического мачизма в сторону женственности Тестостероновая агрессивность, стремление всех подавить и всё завоевать, пометить все углы, подчинить слабых постепенно уступают место сострадательности, терпимости, доброте, мягкости…

5 278 6 39603 09.03
Kобщество, культура, праздники, мнения
Блоги

Павел Палажченко руководитель службы международных связей Горбачев-фонда

Расширение НАТО и претензии к Горбачеву Решение о расширении НАТО — кардинальная политическая ошибка. Но говорить применительно к США о нарушении данного ранее обещания будет преувеличением…

5 203 6 41277 09.03
Kполитика, общество, власть, горбачев, мнения, сша
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1203 6 64796 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Почему молодёжь не прёт на завод Не заманишь молодёжь туда до тех пор, пока не начнёт восстанавливаться элементарная справедливость в пропорциях между зарплатами рабочего, инженерно-технического персонала и руководством предприятиями…

5 156 6 34469 09.03
Kобщество, экономика, работа, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 660 6 45657 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 373 6 28206 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 132 6 10482 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 242 6 19189 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Олег Дерипаска: Переменчивый «русский нарратив» — это обманная манипуляция общественным мнением Нуланд, бывшая при Обаме представителем Государственного Департамента, недавно предстала ещё одним теневым игроком, распространяющим досье, собранные Fusion и, как говорят, сотни других досье в течение скольких-то лет…

5 193 6 41202 09.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 104 6 8959 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 64 6 5551 12.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8319 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 135 6 12080 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5485 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 223 6 21266 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Появились новые подробности в деле об отравлении Сергея Скрипаля Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ, находилось в чемодане его дочери…

5 34 6 24784
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 158 6 143166 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 12959 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 572 6 221627 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 177 6 150535 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6783604
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3349292

Сегодня в эфире