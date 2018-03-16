Яд для Сергея Скрипаля, возможно, привезла из Москвы его дочь Юлия

Такой версии, по данным газеты The Telegraph, придерживаются британские спецслужбы.

Юлия Скрипаль прилетела в Лондон 3 марта и могла даже не знать, что в ее багаже было отравляющее вещество. По одной из версий, ядом была пропитана одежда, косметика и подарки, находившиеся чемодане дочери экс-сотрудника военной разведки. Вещи она распаковала в доме отца в Солсбери. Источники британской газеты полагают, что в квартиру Юлии в Москве могли проникнуть неизвестные и подложить вещества. Правоохранительные органы уже исключили версию, согласно которой преступники сами попали на территорию Британии с опасным химикатом.

Местные власти обвинили Россию в причастности к происшествию. Правительство распорядилось выслать два десятка российских дипломатов. Москва в свою очередь пообещала зеркальные меры и все обвинения отвергает. Британский МИД между тем готов привлечь независимых экспертов, чтобы доказать российских след в резонансном деле.

В США не исключили расширения санкций против России из-за отравления Скрипаля. Госдепартамент подозревает Москву в нарушении конвенции о запрете химического оружия.