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08:00, 16 марта 2018

Яд для Сергея Скрипаля, возможно, привезла из Москвы его дочь Юлия

Такой версии, по данным газеты The Telegraph, придерживаются британские спецслужбы.

Юлия Скрипаль прилетела в Лондон 3 марта и могла даже не знать, что в ее багаже было отравляющее вещество. По одной из версий, ядом была пропитана одежда, косметика и подарки, находившиеся чемодане дочери экс-сотрудника военной разведки. Вещи она распаковала в доме отца в Солсбери. Источники британской газеты полагают, что в квартиру Юлии в Москве могли проникнуть неизвестные и подложить вещества. Правоохранительные органы уже исключили версию, согласно которой преступники сами попали на территорию Британии с опасным химикатом.

Местные власти обвинили Россию в причастности к происшествию. Правительство распорядилось выслать два десятка российских дипломатов. Москва в свою очередь пообещала зеркальные меры и все обвинения отвергает. Британский МИД между тем готов привлечь независимых экспертов, чтобы доказать российских след в резонансном деле.

В США не исключили расширения санкций против России из-за отравления Скрипаля. Госдепартамент подозревает Москву в нарушении конвенции о запрете химического оружия.

Комментарии

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michael_c 16 марта 2018 | 08:07

Вовсе не обязательно проникать в квартиру . Легче всего заложит "отраву" в аэропорту , во время отлёта ...

pit_heap 16 марта 2018 | 08:08

Господа пинкертоны сами ломают через колено собственную версию.
Ибо следует исходить, что никто не помещает одежду или косметики в герметичную упаковку, а из этого следует, что:
1) если был пропитан предмет одежды или что-то из косметики, установить, какой именно предмет был пропитан, не представило бы труда.
2) в случае, если бы этот предмет тащили через две границы, то отравлению могли быть подвергнуты гораздо большее количество людей, в том числе и с нашей стороны.
3) и сам предатель, и его дочь потеряли сознание в общественном месте одновременно, что как бы свидетельствует, что воздействие на них веществом также могло быть одновременным.
А в случае, если отравленный предмет или косметика были упакованы герметично, следует говорить об осведомленности Юлии о перевозимом веществе.

harra 16 марта 2018 | 08:16

pit_heap: Плюсану...

nelibermot16 16 марта 2018 | 08:21

А как вообще мелкобриташки или те кто им помогал в расследовании определили, что это именно "Новичок"? Значит у них есть образцы! В противном случае это было бы "неустановленное вещество"

nernerr 16 марта 2018 | 08:28

nelibermot16: В смысле, формула тоже неизвестна?

tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 08:35

nelibermot16: Пока у них есть только образцы "пятачок Терезы" и "хоботочек Бориса".

estamp 16 марта 2018 | 08:21

pit_heap: Т.е. явно имеет место нарушение правил ТБ при эксплуатации Новичка со стороны агента Юли.

d_moll 16 марта 2018 | 08:22

pit_heap: есть герметичные пакеты для компактной перевозки шмоток в чемодане. Сама пользовалась. Косметика тоже относительно герметична - ну чтобы духи не вылились, крем не вытек... Другое дело, надо что-то аккуратно заменить или отравить, убедиться в герметичности и в том, что женщина не выложит из чемодана в последний момент или не захочет воспользоваться до прилета... Надежнее провернуть после сдачи чемодана в багаж в аэропорту, но тогда надо все равно заранее знать, что можно незаметно отравить. В общем, детектив.

nelibermot16 16 марта 2018 | 08:41

"убедиться в герметичности и в том, что женщина не выложит из чемодана в последний момент или не захочет воспользоваться до прилета."

Вот-вот, откуда у исполнителей была такая уверенность, что дочь откроет косметичку в присутствии отца? Ведь пользоваться предметами косметики на людях считается вообще неприличным. Похоже на то, что подобной бредовой версией службисты пытаются увести взоры от реального отравителя, который попал на камеры видеонаблюдения

antonkon 16 марта 2018 | 08:11

michael_c: и во время прилёта

pit_heap 16 марта 2018 | 08:14

antonkon: угу,Если привезла в чемодане,то провозила как два компонента в отдельности. И затем как-то смешала. Причём незаметно для себя. Все ясно. Часть была в кофе и другой компонент в сахаре. Сделала кофе с сахаром и 50 британцев отравила.

udalennyi2 16 марта 2018 | 08:25

Она купила Новичек в московской аптеке. В каждой аптеке это есть. Видел. Так и написано - от всех болезней.

harra 16 марта 2018 | 08:32

pit_heap: Есть конечно вариант, что сама и не пользовалась. А везла например для папы бутылочку коньячка с русскими сигаретами от старого папиного друга и пользовался папа ...

venezianez49 16 марта 2018 | 08:15

michael_c: "...во время отлёта..." .......................................................................
Скорее - во время прилёта.

velbkeirf1 16 марта 2018 | 08:19

michael_c: или прилета

tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 08:33

michael_c: А ещё проще было заткнуть пакет ей в *изду, благо размеры этого органа у юлючки достаточные, и отправить в Лондон, а когда моча разъест содержимое пакета, то всё произойдёт по плану кремлёвских гэбэшников.

estamp 16 марта 2018 | 08:12

Им самим-то не смешно с таких версий?

phoenix18 16 марта 2018 | 08:13

Через 4 года какая-нибудь Савченко признается, что их отравила сами британцы и она бы свидетелем. Как сейчас с Майданом выясняется. Когда об это говорили четыре года назад хомяки тут знатно воняли.

zztop1960 16 марта 2018 | 08:13

Умирают , в России, брат и жена Скрипаля, в 2017 из Англии в Россию прилетает 43 летний сын Срипаля где скоропостижно умирает , его тело привозят в Англию, на похороны прилетает из России дочь Скрипаля , с "Ночичком" в чемодане......Вот такие вот "совпадения"

vlasta64 16 марта 2018 | 08:14

Да Шерлоки выдвигают одну версию за другой, при этом прекрасно зная, что сами отравили скрипаля, а сами отравились газом дурачок.

perestarok 16 марта 2018 | 08:19

Ржунемогу.

luger_max_otto 16 марта 2018 | 08:19

Истерики запутинского сброда показательны- а уж на фоне бреда от Лаврова- "Говорящая лошадь (тм)" сразу видно, чья работа.

mas_mas 16 марта 2018 | 08:20

Откуда у этой семьи (уже покойной) деньги на перелёты? Вот с 1 января этого года российским бюджетникам повысили оклады на 4%. Это, в среднем, где-то около двухсот рублей на рыло в месяц, т.е. денег нет, а в Лондон летают.

monterado_ancona_marche 16 марта 2018 | 08:24

mas_mas: перелёт в Лондон недорогой, вижу получите и летите. Ну и денежки, чтобы на проживание были. Любому бюджетнику со средним доходом под силу. Другой вопрос, хочется ли тратить полтора-три месяца на получение британской визы, не лучше ли в Шенген смотаться, получив мультяшку на 2-5 лет за 3 дня?..))

zztop1960 16 марта 2018 | 08:26

mas_mas: Так это для россиянина полёт на самолёте небывалая роскошь , а для жителя Европы это обычнная поездка. 80 % россиян никогда не были за границей , 90% латвийцев были за границей по много раз

estamp 16 марта 2018 | 08:32

zztop1960: 90% латвийцев были за границей по много раз
---
Ха. Ты карту давно смотрел? Да латвиец пойдет в лес по грибы, блуканет немного и уже за границей побывал.

udavimliberala 16 марта 2018 | 08:25

Прилетела, разложила чемодан на лавочке в парке, где все вокруг заразила, да мелкобриты дают стране угля мелкого но много.

piter_ug 16 марта 2018 | 08:29

//могли проникнуть неизвестные и подложить вещества. //

Вряд ли. Надо искать источник заражения.
Скорее, это как бы друзья-подруги и передавали нечто как подарок, который нужно было открыть в определенный момент, а не когда попало.

ostapbey 16 марта 2018 | 08:41

...прошлый раз в телефон накапали.
А тут в чемодан?? И не на территории Королевства..
Похоже опять Джеймс Бонд..
Пора начальству ФСБ и МО не спать. А предъявить верховному командующему нарезку объективных доказательств.
И продемонстрировать изумленной публике Россиии.
Даже..

ostapbey 16 марта 2018 | 08:59

лицензия на убийство (версия 2018)
Основная статья: Лицензия на убийство

Бонд помогает Феликсу Лейтеру арестовать наркоторговца Франца Санчеса. Как только Санчес выходит на свободу, он калечит Феликса и убивает его жену. Бонд клянётся отомстить, но M приказывает ему вернуться к своим обязанностям. Бонд отказывается, и тогда M отзывает его лицензию на убийство; хотя официально Бонд лишён своего статуса, ему тайно помогает

Бонд отправляется к дому Санчеса в республику Истмус. Ему удаётся внедриться в группу наркобарона и настроить его против ряда своих сторонников. Попав на основную базу Санчеса, где производятся наркотики, Бонд попадает в плен, как только его разоблачает один из людей Санчеса. Агент сбегает, уничтожает завод и убивает Санчеса.

buzukin938 16 марта 2018 | 08:41

Маразм Лестрейдов крепчал. Да хрен на этого скрипаля, тушку полудохлую - кому он нужен, этот шлак? Они, суки этакие, нам еще за Павла не ответили, не говоря уже о Распутине! Деменция, Альцгеймер и Диана-синдром - какой букет заболеваний а английской недопремьерши, справится только универсальное лекарство Nouvitchock в модификации DjebilyMlja -по две капли на стакан. В Портон-Даун, дауны! Там плеснут :)

ostapbey 16 марта 2018 | 08:43

buzukin938: а тебя на переговоры кто приглашал?? Ты увидел хоть одного желающего??
Как и твой Путин из штанов выпрыгивает, а никто внимания не обращает на Ваше всё..
Даже..

buzukin938 16 марта 2018 | 09:20

ostapbey: Хохлоангличайник сраный или всего-навсего бандероподданный? Не отвлекайся, продолжай гадить в свои штаны - и на тебя внимания не обратим. Сдохнешь от своего газа, но сначала обрез отвалится. Ата охель хара, дафук!

kazlevich1949 16 марта 2018 | 08:41

Ну, наконец-то англичане прочитали русскую народную сказку про смерть Кощея Бессмертного...

a_111111 16 марта 2018 | 08:45

Уже мелькала версия про то что мать жениха, высокопоставленный силовик, убирала невесту сына. Думаю не случайно:)

tks 16 марта 2018 | 09:12

Эй, портосы, давайте, начинайте визжать, что это проклятые англосаксы спецом в Москве все организовали, напаа тем самым на путинский Мордор!

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