Анна Миленина стала 7-кратной чемпионкой Паралимпиад
Россиянка завоевала золото в Пхенчхане, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок. Екатерина Румянцева выиграла серебро.
Россиянка Наталья Братюк заняла в пятничной гонке шестое место. Юлия Михеева финишировала 8-й. Для сборной России золотая медаль Милениной стала седьмой на Играх в Южной Корее.
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