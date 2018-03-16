Анна Миленина стала 7-кратной чемпионкой Паралимпиад

Россиянка завоевала золото в Пхенчхане, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок. Екатерина Румянцева выиграла серебро.

Россиянка Наталья Братюк заняла в пятничной гонке шестое место. Юлия Михеева финишировала 8-й. Для сборной России золотая медаль Милениной стала седьмой на Играх в Южной Корее.