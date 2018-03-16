НАТО продолжит придерживаться двойного подхода к России

Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что имеет в виду «совмещение мощного сдерживания и защиты с политическим диалогом», потому что Россия является соседом. Поэтому альянс продолжит стремиться к более конструктивным отношениям с Москвой, и продолжит работать над контролем над оружием, сказал Столтенберг. Напомним, в феврале он утверждал, что в НАТО более не считают Россию угрозой. По его словам, Москва не угрожает ни одной стране из Североатлантического альянса.