НАТО продолжит придерживаться двойного подхода к России
Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что имеет в виду «совмещение мощного сдерживания и защиты с политическим диалогом», потому что Россия является соседом. Поэтому альянс продолжит стремиться к более конструктивным отношениям с Москвой, и продолжит работать над контролем над оружием, сказал Столтенберг. Напомним, в феврале он утверждал, что в НАТО более не считают Россию угрозой. По его словам, Москва не угрожает ни одной стране из Североатлантического альянса.
Комментарии1
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sensei54 16 марта 2018 | 07:52
Столтенбергу наш ящик бы посмотреть.