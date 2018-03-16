Суд Петербурга до лета продлил меру пресечения всем фигурантам дела «Саентологической церкви»

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Начальник службы безопасности организации, ее заместитель и исполнительный директор будут находиться под домашним арестом. Главный бухгалтер организации и лидер петербургских саентологов — под стражей. Таким образом, под арестом фигуранты дела проведут около года с момента задержания. Саентологов обвиняют в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивается более чем в 276 миллионов рублей. Год назад в рамках обысков у членов организации изъяли книги и материалы, признанные в России экстремистскими.