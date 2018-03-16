В Москве на Малой Ордынке пройдет церемония открытия памятного знака Борису Немцову

С инициативой о его установке обратилась в столичное правительство кандидат в президенты Ксения Собчак. Табличка это первый шаг, и нельзя забывать про переименование моста, на котором был убит Немцов. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказала Ксения Собчак. Осенью прошлого года доску установили, но это не было согласовано с властями, и ее сорвали гражданские активисты.

Между тем, движение «Солидарность» отказалось участвовать в сегодняшней официальной церемонии. Председатель политсовета организации Илья Яшин сказал «Эху Москвы», что приветствует установку мемориальной доски, но расценивает саму церемонию «как предвыборное мероприятие штаба Собчак». По его словам, память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской компании.