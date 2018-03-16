В Москве на Малой Ордынке пройдет церемония открытия памятного знака Борису Немцову
С инициативой о его установке обратилась в столичное правительство кандидат в президенты Ксения Собчак. Табличка это первый шаг, и нельзя забывать про переименование моста, на котором был убит Немцов. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказала Ксения Собчак. Осенью прошлого года доску установили, но это не было согласовано с властями, и ее сорвали гражданские активисты.
Между тем, движение «Солидарность» отказалось участвовать в сегодняшней официальной церемонии. Председатель политсовета организации Илья Яшин сказал «Эху Москвы», что приветствует установку мемориальной доски, но расценивает саму церемонию «как предвыборное мероприятие штаба Собчак». По его словам, память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской компании.
Комментарии2
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prof57 16 марта 2018 | 07:42
И надпись..... Предателю, разрушителю и вору от "продажной девки империализма"....
tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 07:49
В Ираке разбился пиндоский вертолёт, пиндоские военнослужащие находились на борту вертолета, который разбился в четверг на западе Ирака. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил Пиндостана.
"Пиндоский военный вертолет разбился на западе Ирака с военнослужащими из Пиндостана на борту. Спасательные команды находятся на месте, куда упала машина. Для расследования причин случившегося будет проведено расследование", - говорится в заявлении.
По данным пиндоских должностных лиц, крушение потерпел вертолет HH-60 Pave Hawk. Он упал в провинции Анбар. Телеканал ABC утверждает, что на борту находились семь человек, все они были служащими военно-воздушных сил, все отправились кормить червей.
Семь пиндосов воткнулись в землю кормить червей!!!!!!)))))