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07:30, 16 марта 2018

Появились новые подробности в деле об отравлении Сергея Скрипаля

Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ, находилось в чемодане его дочери. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в британских спецслужбах пишет The Telegraph. По данным издания, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери. В квартиру Юлии в Москве могли легко проникнуть люди, которые и подложили яд в ее багаж. Издание утверждает, что расследующие дело контртеррористическая полиция и MI5 уже отказались от версии, согласно которой преступники сами попали на территорию Великобритании с отравляющим веществом.

Комментарии

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sensei54 16 марта 2018 | 07:40

Внешне выглядит как pull back. Хотя, по сути ничего не меняет.

astet 16 марта 2018 | 07:54

sensei54: Молодцы!
Молодец Путин!!!
Какой он, оказывается,
талантливый организатор банды киллеров!
Печально только,
что этот талантливый главарь киллеров
полный профан в экономике
несмотря на (ворованную) кандидатскую степень...

porvana_v_klochya 16 марта 2018 | 07:55

Эхо, а я даже знаю, кто проник в её квартиру и подложил яд в её багаж. Наитемнейший, лично. Короче, все понятно с этой провокацией британских ( а возможно и заокеанских ) спецслужб. Начинаются судорожные попытки британских властей по созданию хоть каких то версий за неимением абсолютно никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипаля.

sg75g 16 марта 2018 | 07:41

Уссышься с этими ебланами... А чемодан герметичный был что ли? )))))))
Сначала в доме открыла, показала папе какие труселя с собой привезла, потом в кафе с собой взяли, затем на скамейке еще раз пересмотрели содержимое, а потом уж вырубились.. )))
Не могут придумать на кого свалить, кто бы их мог в Англии опрыскал, придумали чемодан.

putin_itogy 16 марта 2018 | 07:43

sg75g: Чё закудахтал...
Тревожно становится, за Михал Иваныча...?
А ты не боися..

lacosta1969 16 марта 2018 | 07:50

putin_itogy: Подстилка пропиндосовская, скорее перерой свои сумки и чемоданы. Вполне возможно скоро слюни начнёшь пускать.

vladimir_na_echo 16 марта 2018 | 07:51

putin_itogy: когда нет здравых аргументов начинаем хамить и переходить на личности.
Подача конечно у человека грубая, но по сути он прав: в самолете и аэропорте никто не пострадал, а потом 20 человек в кафешке. Ну веть чушь же. Или все 20 её одежду и косметику трогали.
И потом, я понимаю пропитали одежду, но что значит пропитали косметику. Ну бред же. Я понимаю можно добавить в косметику, но что значит либо одежда либо косметика.

tbedtlbrnjdf 16 марта 2018 | 07:56

putin_itogy: Ему боязно не Михаила Иваныча, а за тебя, так как возможно скоро твой трупик найдут в сточной канаве весь пропитанный мочой и калом.

andy116k 16 марта 2018 | 07:49

sg75g: Следование правилам элементарной логики не входит в число достоинств рассказчиков этой захватывающей истории.

zztop1960 16 марта 2018 | 07:43

Ещё хуже для России

andy116k 16 марта 2018 | 07:51

zztop1960: Почему хуже?

sg75g 16 марта 2018 | 07:54

zztop1960:
ДА с куяли? Самое очевидное что могли уже в англии спокойно багаж опрыскать. Но вряд ли это чемодан. Пишут будто то 20 человек отравилось, то 50. Они все приходили ее чемодан понюхать что ли?
Короче англы уже не знают как объяснить свою провокацию. Придумать ЧЕМ вроде как у них получилось, а вот КАК, пока не могут.

anemon 16 марта 2018 | 07:43

Ну, что, "химики" из МИД? Опять настамнет?

ha12raz 16 марта 2018 | 07:46

Сама положила, сама привезла, сама отравилась......взыграло сердечко ретивое, папу изменника решила покарать и самоубиться.
Так в зомбящике и надо обьявить.

andy116k 16 марта 2018 | 07:53

ha12raz: Безотносительно к зомбоящику, предложите версию, чтобы она не оскорбляла так называемый мозг.

scull 16 марта 2018 | 07:47

Я ещё вчера писал, что судя по маршруту газ был при Скрипале. Только ошибся при каком. Так что фуфло британские следаки...

mjau 16 марта 2018 | 07:51

scull: Молодец, что отгадал. Теперь отгадай, кто подложил ей этого "новичка"? И где? Если сама, то почему обращалась с ним так неряшливо?..

(комментарий скрыт)

scull 16 марта 2018 | 07:51

Девушки, которые летают самолетом, а вы тоже косметички герметично чем-то закрываете? Просто интересно. Как она, мля, не могла заметить, что у нее какая то вещь в герметичном контейнере?
Как грушники могли знать, что она откроет его только у отца, а не допустим в аэропорту в туалете решит подкрасится?
Чет как то всё за уши притянуто.

putin_itogy 16 марта 2018 | 07:56

scull: Не поверишь..
Эти паскуды(чекисты) всё знают, в школе кгб их учат всему, даже запахи женских трусов они определяют, когда месячные начнутся, у жертвы.
Великие отравители, с горячими сердцами.

mjau 16 марта 2018 | 07:57

scull: А Вы не могли догадаться, что можно подложить ОВ не в ручную кладь, а в чемодан, который сдается в багаж? Вы как-то, медленно соображаете.

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