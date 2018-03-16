Появились новые подробности в деле об отравлении Сергея Скрипаля

Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ, находилось в чемодане его дочери. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в британских спецслужбах пишет The Telegraph. По данным издания, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери. В квартиру Юлии в Москве могли легко проникнуть люди, которые и подложили яд в ее багаж. Издание утверждает, что расследующие дело контртеррористическая полиция и MI5 уже отказались от версии, согласно которой преступники сами попали на территорию Великобритании с отравляющим веществом.