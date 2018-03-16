Заседание совета FIFA состоится в столице Колумбии Боготе

Как ожидается, на нем будет утверждено применение на чемпионате мира 2018 года в России системы видеопомощи арбитрам. Ранее ее использование одобрил Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры. На пресс-конференции после заседания представители FIFA дали понять, что принятие решения по данному вопросу и чемпионату мира — это лишь формальность.