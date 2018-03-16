Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до 2022 года

Его действие расширят на средние предприятия. Внести соответствующие поправки в закон поручено Минэкономразвития и Генпрокуратуре. Как пишет РБК, это следует из поручения вице-премьера, главы аппарата правительства Сергей Приходько. Подлинность документа подтвердили в аппарате министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности.