Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до 2022 года
Его действие расширят на средние предприятия. Внести соответствующие поправки в закон поручено Минэкономразвития и Генпрокуратуре. Как пишет РБК, это следует из поручения вице-премьера, главы аппарата правительства Сергей Приходько. Подлинность документа подтвердили в аппарате министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности.
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