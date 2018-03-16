Европарламент в Страсбурге осудил действия в Сирии режима Башара Асада, России и Ирана
Они должны обеспечить 30-дневное прекращение огня и взять на себя ответственность за жестокие преступления, совершенные в Сирии«, — говорится в принятой резолюции. Евродепутаты «решительно осудили все зверства, бомбардировки гражданского населения и масштабные нарушения прав человека и международного законодательства в Сирии в течение конфликта, который длится семь лет». В документе отмечается, что эта война унесла жизни 400 тысяч сирийских гражданских лиц, тысячи других получили ранения, и миллионы стали перемещенными лицами.
Комментарии2
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glebbalbesov 16 марта 2018 | 07:21
Даже не сиешно.
ostanovka 16 марта 2018 | 07:47
Первый шаг к международному трибуналу по преступлениям новой оси зла.
Говорю же рашкам, готовьтесь сто лет платить контрибуцию.
Тут одно обнадёживает: обрисовываются контуры антипутлеровскую коалиции.