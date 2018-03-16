Европарламент в Страсбурге осудил действия в Сирии режима Башара Асада, России и Ирана

Они должны обеспечить 30-дневное прекращение огня и взять на себя ответственность за жестокие преступления, совершенные в Сирии«, — говорится в принятой резолюции. Евродепутаты «решительно осудили все зверства, бомбардировки гражданского населения и масштабные нарушения прав человека и международного законодательства в Сирии в течение конфликта, который длится семь лет». В документе отмечается, что эта война унесла жизни 400 тысяч сирийских гражданских лиц, тысячи других получили ранения, и миллионы стали перемещенными лицами.