США могут ввести новые санкции в отношении России после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Скрипаля

Как сообщила и.о. замглавы Госдепартамента США Хизер Науэрт, речь идет о том, соблюдает ли Россия конвенцию о запрещении химического оружия. Его использование является нарушением, отметила она. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что объявление в связи с отравлением Скрипаля будет сделано в ближайшее время.