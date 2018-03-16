США могут ввести новые санкции в отношении России после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Скрипаля
Как сообщила и.о. замглавы Госдепартамента США Хизер Науэрт, речь идет о том, соблюдает ли Россия конвенцию о запрещении химического оружия. Его использование является нарушением, отметила она. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что объявление в связи с отравлением Скрипаля будет сделано в ближайшее время.
Комментарии2
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wwk_2 16 марта 2018 | 07:26
Было бы классно, если бы Запад начал лишать собственности российских жуликов, наворовавших в России и накупивших недвижимость на Западе. Тогда эти воры подумали бы о том, что Путин ведет невыгодную для них политику и их потери обусловлены его упрямством и вероломством. Надо поставить перед жуликами ультиматум : "Свергнете Путина, тогда получите ваши замки и дворцы назад". С ними только так и надо.
anemon 16 марта 2018 | 07:34
wwk_2: Все награбленное должно быть возвращено российскому народу. Рано или поздно - это будет сделано.