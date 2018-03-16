Во французской столице сегодня начинает работу один из крупнейших книжных форумов Европы — Парижский книжный салон
Россия нам нём — почетный гость. 19 марта — последний день работы салона. После чего книжная экспозиция будет передана в дар культурным учреждениям Парижа.
Эммануэль Макрон не посетит стенд России, хотя ожидалось, что французский президент примет участие в торжествах, запланированных на стенде в день открытия.
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