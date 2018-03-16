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07:07, 16 марта 2018

Михаил Саакашвили сегодня обжалует в Верховном суде Украины лишение его гражданства

От администрации президента Порошенко суд ждёт документов, на основании которых Михаилу Саакашвили в 2015-м предоставили украинское гражданство и лишили его спустя пару лет. Генпрокуратура со своей стороны должна предоставить бумаги, касающиеся отказа Киева выдать политика грузинским властям в том же 15-м году. Суд удовлетворил ходатайства адвоката экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области, сообщает УНИАН. Возможно, суд сегодня рассмотрит ходатайство защиты о личном присутствии в качестве ответчика свидетеля Петра Порошенко. И привлечение свидетелями членов президентской комиссии по гражданству. На основании её решения появился указ Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства. Поводом стали якобы ложные данные, которые при его получении указал лидер Движения новых сил. Политик в том числе не сообщил, что заочно арестован в Грузии. Тбилиси длительное время добивается выдачи Саакашвили. Политик покидать Украину не намерен. Саакашвили недавно заявил, что готов стать премьером или мэром Одессы. Он также провёл на Украине серию акцию с требованием президента Порошенко.

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