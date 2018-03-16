«Мемориал»: Следствие в Дагестане продолжает фальсифировать дело убитых в 2016 году братьев Гасангусеновых

Об этом сообщил «Эху Москвы» руководитель представительства «Мемориала» в Махачкале Сиражутдин Дациев. «Мемориал» проведет по этому поводу сегодня пресс-конференцию в Махачкале в правозащитном центре на улице Дзержинского, 17 б, офис 406. Начало в 10.00.