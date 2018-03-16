Генсек НАТО сообщил, что проведет встречу с главой МИД Великобритании по делу Скрипаля в ближайший понедельник
При этом сам Борис Джонсон уверен, что за атакой на экс-сотрудника ГРУ стоит Россия. Джонсон также добавил, что Великобритания не будет передавать России образец нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля.
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