МИД опроверг разработку отравляющего вещества «Новичок» в СССР и в России
По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, информацию о том, что «якобы такая программа существовала, распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и, по сути дела, эмигрировали». Он подчеркнул, что Москва прекратила заниматься разработкой новых образцов химического оружия в полном соответствии с международными соглашениями. Особое внимание дипломат обратил на то, что Великобритания отказалась предоставить России образцы того вещества, которым, по предположению британских следователей, был отравлен Сергей Скрипаль.
О том, что в нашей стране вели разработки новых образцов химического оружия, в 1992 году рассказал химик Вил Мирзаянов. Против него было возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны и он был арестован. Однако спустя два года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. В 1996-м он эмигрировал в США, где проживает до сих пор.
Комментарии7
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ha12raz 16 марта 2018 | 07:12
Известны несколько городов,где находились или находятся заводы по производству ОВ.
Сравнять их с землей, что ли ?
sg75g 16 марта 2018 | 07:35
ha12raz:
Неплохо было бы. Один такой в 10 км от Солсбери находится. Там производился в частности VX, которым отравили брата Ына. И он до сих пор имеется в наличии у англов и амеров.
Кстати, почему бритяшки никого не допускают для анализа газа? Может это никакой не новичок, а старый добрый VX?
eternity88 16 марта 2018 | 07:53
ha12raz: После отказа ГНИИХТ от комментариев все остальные "опровержения" выглядят как грязные трусы навыворот.
vladislav 16 марта 2018 | 07:12
Ну вот опять - я не я и лошадь не моя!
piterjanis 16 марта 2018 | 07:14
эмигрантишки гадят России , обиженные людишки.
ostanovka 16 марта 2018 | 07:53
Кому русские вруны это говорят, своему деградировавшее электорату?
Бесполезные, более того, позорные запирательства лагерной шестерки. Это уровень сегодняшней России.
apels 16 марта 2018 | 07:57
То есть новичок в принципе не разрабатывали?
В России в 90-х прошла череда смертей весьма загадочных и очень похожих на отравление.
В Норд-Осте использовали химическое оружие. Его кто-то разработал и произвел. Литвинеко был отравлен очень экзотическим полонием.... Я больше поверю Мирзаянову чем МИДу :)