Пикеты у российских консульств пройдут сегодня на Украине

Организаторы акций выступают против присоединения Крыма к России. Пикеты планируют провести в Киеве, Одессе и Львове. Их главным символом станет плакат, нарисованный украинским бойцом антитеррористической операции. Свои работы он начал создавать во время событий Евромайдана, в которых сам участвовал. Украина не признает результаты референдума 16 марта 2014 года и призывает вернуть Крым. В референдуме по вопросу воссоединения с Россией приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей полуострова, большинство из них проголосовали за. С тех пор Киев выступает категорически против визитов граждан России в Крым. Такие поездки там называют грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Владимир Путин 14 марта посетил Крым, где проинспектировал ход строительства Крымского моста. Флешмоб представители Украины намерены также провести в ряде других стран.