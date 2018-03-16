Пикеты у российских консульств пройдут сегодня на Украине
Организаторы акций выступают против присоединения Крыма к России. Пикеты планируют провести в Киеве, Одессе и Львове. Их главным символом станет плакат, нарисованный украинским бойцом антитеррористической операции. Свои работы он начал создавать во время событий Евромайдана, в которых сам участвовал. Украина не признает результаты референдума 16 марта 2014 года и призывает вернуть Крым. В референдуме по вопросу воссоединения с Россией приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей полуострова, большинство из них проголосовали за. С тех пор Киев выступает категорически против визитов граждан России в Крым. Такие поездки там называют грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Владимир Путин 14 марта посетил Крым, где проинспектировал ход строительства Крымского моста. Флешмоб представители Украины намерены также провести в ряде других стран.
Комментарии4
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kobylamay_sosetutrampa 16 марта 2018 | 07:08
Ксюшадь примет участие в этих пикетах? Надо как-то раскручивать создаваемую с Гудком "Партию перемен".
harra 16 марта 2018 | 07:09
Я думал, за Савченко....)))
piterjanis 16 марта 2018 | 07:10
Отключайтесь.Крым-Это Россия.
krek63 16 марта 2018 | 07:34
В референдуме принимали участие крымчане, почему претензии к России? Хохлам обидно что от них отказались 2 миллиона сограждан.