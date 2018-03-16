Владимир Путин призвал россиян прийти в воскресенье на избирательные участки и отдать голос за одного из кандидатов
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Путин выразил уверенность в том, что каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому он, по его словам, обращается к россиянам с просьбой «воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России».
Комментарии18
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mmm_333 16 марта 2018 | 07:06
Не дождешься
ross1919 16 марта 2018 | 07:21
mmm_333: Встретимся на баррикадах, товарищ по оружию!
whocares 16 марта 2018 | 07:06
///Владимир Путин призвал россиян прийти в воскресенье на избирательные участки и отдать голос за одного из кандидатов///
А как голосовать-то? Он не сказал, за какого кандидата.
midnightblues 16 марта 2018 | 07:47
whocares: Еще бы мультик
anemon 16 марта 2018 | 07:09
Явка нужна, "легитимно" бессменный? А вот фигушки!
ross1919 16 марта 2018 | 07:19
anemon: Кланяться будешь или плевать в телевизор? Можно еще на одной ножке поскакать!
sensei54 16 марта 2018 | 07:10
каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны.
..............................
И даже Навальный? Какой кошмар!
begly_ 16 марта 2018 | 07:11
18 лет мочит Россию в унитазе, но призывать так и продолжает. И ведь не захлебнулась же еще великая держава от цепких рук насильника..
sab171 16 марта 2018 | 07:17
Уже!
Что уже?
Я кивнул перед телевизором.
Счетчик перескочил?
Он постоянно вертится.
А ты за кого кивал, какое имя на счетчике?
кВт. ч. какой-то.
gennomov 16 марта 2018 | 07:21
Переживаю, поэтому и не приду.
zolingen 16 марта 2018 | 07:23
Ага))))
natogrek 16 марта 2018 | 07:26
Если действовать согласно Конституции, а не призывам, то можно хоть ходить, хоть не ходить. Бойкот.
yuriykyvich 16 марта 2018 | 07:30
Большинство из нас безусловно переживает за будущее своей Страны. Но вот только не Путин - с ним у России нет будущего.
guerrilleros 16 марта 2018 | 07:32
"В гостях у Соловьё-а"
-Наёмный пропаган-он
-Провокатор бандеровский
-Я тебе щас в морду дам
-Дай,дай
-А чё,а чё,ты чё сказал
- Ублюдок пошёл вон отсюда
- Я тебе челюсть ,с-ка , сломаю .
Феерично. И над всем этим путен ,весь в белом. Полюбуйтесь дескать , на претендентов на мой трон.
Ну нет в Россиии вменяемых среди 144 миллионов граждан. Только путен и вот это.
Могли бы бомжей каких бухих ещё выставить кандидатами в путены, глумиться так по полной.
clandestino 16 марта 2018 | 07:34
Не, столько дел в воскресенье!
lara17 16 марта 2018 | 07:38
ему и бюджетников хватит, а есть ещё работники Газпрома, Роснефти, Сбербанка и всех других Гос и Рос предприятий.
marineru 16 марта 2018 | 07:39
Пшёл ты сам...
midnightblues 16 марта 2018 | 07:51
А зачем??
Смотреть мультики можно и так
Проходить историю ранних форм феодализма на практике??
Если решили делать кастовое общество с фараонами,жрецами с коксом,дохнущими толпами салдафонов и тупыми рабами,зачем нужны выборы??