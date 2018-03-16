Леноблсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор отстранённому от служения священнику Глебу Грозовскому
Он осуждён на 14 лет колонии строгого режима по обвинению в педофилии. По версии следствия, священник надругался над тремя девочками в православных лагерях в 2009 и 2013 годах. Сам Грозовский свою вину не признает. Он утверждает, что стал жертвой провокации.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт