В Москве запускается социальный проект «Безграничные возможности»

Это серия бесплатных кинопоказов для людей с нарушениями зрения и слуха. Его проводит кинофестиваль «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе смотра. До 25 марта на разных площадках Москвы будут показаны фильмы-лауреаты 28-го «Кинотавра», в том числе «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Жги» Кирилла Плетнева, а также альманах, в который войдут победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр».