В Москве запускается социальный проект «Безграничные возможности»
Это серия бесплатных кинопоказов для людей с нарушениями зрения и слуха. Его проводит кинофестиваль «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе смотра. До 25 марта на разных площадках Москвы будут показаны фильмы-лауреаты 28-го «Кинотавра», в том числе «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Жги» Кирилла Плетнева, а также альманах, в который войдут победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mumaras 16 марта 2018 | 07:02
Такой проект уже лет 20 как запущен... Безграничные возможности для ограниченного числа участников.