Заседание Совета ООН по правам человека отменено в Женеве из-за забастовки персонала
Они протестуют против намеченного сокращения зарплаты. Об этом уведомила журналистов официальный представитель Отделения ООН Алессандра Веллуччи. По ее словам, традиционный пятничный брифинг для прессы и еженедельное заседание целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии, состоятся, как и были запланированы. Не отменено и мероприятие, посвященное объявлению ООН программы реагирования в 2018 году на гуманитарный кризис, касающийся
беженцев народности рохинджа.
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