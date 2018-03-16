Заседание Совета ООН по правам человека отменено в Женеве из-за забастовки персонала

Они протестуют против намеченного сокращения зарплаты. Об этом уведомила журналистов официальный представитель Отделения ООН Алессандра Веллуччи. По ее словам, традиционный пятничный брифинг для прессы и еженедельное заседание целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии, состоятся, как и были запланированы. Не отменено и мероприятие, посвященное объявлению ООН программы реагирования в 2018 году на гуманитарный кризис, касающийся

беженцев народности рохинджа.