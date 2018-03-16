Глава комитета Конгресса США Эдвард Ройс призвал ввести санкции против России из-за дела Скрипаля

Он направил письмо президенту страны Дональду Трампу. Ройс при этом приветствует заявления американской администрации, которая ранее поддержала выводы Лондона о возможной причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ в английском Солсбери. С аналогичным заявлением ранее выступил старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.